Подмосковье дает стройке полный цикл цифровых решений

На портале «Цифровой регион» собраны цифровые сервисы Московской области для всех этапов процессов в строительной отрасли: от принятия решения до контроля вывоза отходов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Опубликованные на портале «Цифровой регион» решения уже доказали свою эффективность на практике: мы видим реальное сокращение нарушений, оптимизацию процессов и экономию ресурсов. Подмосковье готово делиться этим опытом – как с другими регионами, так и с бизнесом. Все инструменты открыты: заходите на портал, изучайте сервисы и оставляйте заявку на внедрение», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Ознакомиться с умными практиками, которые используются в Московской области, можно в разделе «Цифровые решения Подмосковья» на главной странице портала. С помощью фильтра можно выбрать интересующую сферу и изучить принцип работы каждого решения и результаты его внедрения.

Например, в блоке «Строительство» представлены такие проекты, как:

– «Центр содействия строительству» – единая площадка, где собраны органы власти и организации – участники строительного процесса. Он помогает получать согласования без барьеров, лишних процедур и позволяет застройщикам отслеживать статус реализации проектов онлайн.

– «ВсеСети» – сервис на портале госуслуг Московской области для электронного согласования при строительстве сетей. Участники процесса получают заявки одновременно, а не по цепочке, что позволило сократить сроки согласований с года до двух недель.

«Цифровой регион» – всероссийская платформа для обмена лучшими ИИ-практиками. Там уже опубликовано 318 решений из более 50 регионов России, каждый из которых доступен не только для изучения, но и для пилотирования. Кроме того, органы власти и бизнес могут разместить на портале собственное готовое решение или предложить идею по цифровизации одной из отраслей Московской области.

