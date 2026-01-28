CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Приложением «Госуслуги Авто» пользуются 20 млн человек

Приложением «Госуслуги Авто» пользуются 20 млн человек. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

«Госуслуги Авто» — мобильное приложение, в котором собраны все самые важные для водителей услуги. Можно загрузить электронные документы, оформить ДТП онлайн, подать заявление на компенсацию ОСАГО и написать другим автовладельцам. Его ежемесячная аудитория за последний год выросла на 30%.

Мужчины скачивают «Госуслуги Авто» чаще женщин — их 72%. Средний возраст пользователя для обоих полов при этом одинаковый — от 34 до 44 лет.

Электронные документы: 16,1 млн — CТС; 11,2 млн — водительских удостоверений.

Возможность предъявить электронные СТС и водительское удостоверение в приложении сотруднику ГИБДД пока работает в режиме опытной эксплуатации. Инспектор вправе попросить бумажные СТС или права.

Водительские чаты: в «Госуслуги Авто» создан уже почти миллион чатов. Чаще всего водителям сообщают о блокировке проезда (48,7%), включенных фарах (11,1%) и открытом окне (10,5%).

Оформление ДТП: 445 тыс. ДТП оформлено в электронном виде. Теперь в приложении есть конструктор ДТП, с его помощью можно быстро нарисовать дорожную схему; 106 тыс. заявлений на компенсацию по ОСАГО. Для подачи заявления в приложении неважно, как оформлялось ДТП — по европротоколу или с участием инспектора.

Где чаще пользуются «Госуслуги Авто»: Москва и Московская область; Санкт-Петербург и Ленинградская область; Краснодарский край; Свердловская область; Самарская область.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф

Интернет по домашнему телефону возвращается. Вместо жалких килобитов теперь солидные гигабиты

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще