Выручка онлайн-кинотеатра Premier увеличилась на 70% в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Premier, входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», отчитался о бизнес-итогах 2025 г. Выручка видеосервиса выросла на 70% по сравнению с 2024 г., а количество подписчиков увеличилось на 20% до 7,2 млн пользователей.

В 2025 г. Premier показал более высокий темп роста выручки – год назад платформа увеличила выручку на 54%. Причина такого стремительного роста– новая стратегия, согласно которой онлайн-кинотеатр теперь стремится к партнерствам и максимальной монетизации собственного контента. Успешные партнерства и выгодные сделки по продаже лицензий на демонстрацию оригинальных сериалов Premier помогли платформе настолько эффективно нарастить доходы.

Так, один из самых успешных сериалов Premier «Подслушано в Рыбинске» окупил свое производство еще до премьеры на платформе: онлайн-кинотеатр заключил взаимовыгодное партнерство с видеосервисом Start. Впоследствии сериал стал одним из самых просматриваемых на сервисе, собрав более 22 млн просмотров. Также успешным для Premier в 2025 г. стал и совместный со Start запуск комедии «Олдскул»: сериал посмотрели более 30 млн просмотров на двух платформах (Premier и Start). Таким образом, «Олдскул» по количеству зрителей запуск обогнал даже оригинальные сериалы Premier прошлых лет, например, хит «Мир!Дружба!Жвачка!».

Время смотрения на Premier в 2025 г. выросло на 18%, количество просмотров – на 20%, ведущей платформой осталось Smart TV. Самым популярным контентом остались российские сериалы – их смотрит более 90% подписчиков сервиса.

Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга», сказал: «В 2025 г. Premier начал свое объединение с видеосервисом Rutube в единую экосистему на базе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга». Слияние двух команд профессионалов позволит обменяться опытом и эффективнее работать с накопленной экспертизой, а возможности платформы Rutube и широкий охват – более 85 млн уникальных пользователей ежемесячно – поможет Premier выйти на новую аудиторию и создавать разноформатный контент вокруг оригинальных сериалов. Premier в 2025 г. создал беспрецедентное количество народных хитов. Практически каждый проект становился событием для отечественной киноиндустрии и ставил новые рекорды».

