Банк «Зенит» расширил возможности цифровых сервисов «Зенит Онлайн»

Банк «Зенит» продолжает развитие цифровых сервисов интернет-банка и мобильного приложения «Зенит Онлайн». Клиентам стали доступны новые функции, которые делают повседневные платежи и контроль расходов ещё удобнее. Об этом CNews сообщили представители банка «Зенит».

В разделе «Платежи» появились: подписки на уведомления о начислении штрафов, налогов и платежей за услуги ЖКХ. Подробный порядок подключения подписок можно найти в инструкции; оплата услуг мобильной связи операторов стран СНГ (Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Армении) — в разделе «Мобильная связь Ближнего Зарубежья»; оплата онлайн-игр поставщиков стран СНГ в разделе «Игры и соцсети».

Новые возможности «Зенит Онлайн» позволяют клиентам быстрее оплачивать наиболее востребованные услуги, а также упрощают контроль за регулярными платежами.

Актуальные версии мобильного приложения «Зенит Онлайн» доступны в RuStore, Samsung Galaxy Store, а также для скачивания напрямую на сайте банка «Зенит».

