CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce
|

«ЕЗ ОЦМ» ускорила закупки на 30% с «B2B-РТС»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов («ЕЗ ОЦМ») улучшил операционные и прямые финансовые результаты за первые месяцы работы на электронной торговой площадке B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «В2В-РТС»). Компания сократила сроки закупочных процедур на 20–30% и увеличила число участников торгов. Об этом CNews сообщил представитель B2B-Center.

С сентября 2025 г. «ЕЗ ОЦМ» проводит закупки на обновленной электронной торговой площадке «Тендеры 2.0». С B2B-Center завод закупает практически все необходимое для бизнеса: от технологического оборудования и сырья для основного производства до спецодежды и хозяйственных товаров.

При выборе ЭТП для компании были важны три ключевых момента: присутствие основных поставщиков рынка промышленного оборудования, надежность в работе и легкая интеграция с внутренними программами завода. «Тендеры 2.0» полностью отвечает этим требованиям. Отдельным бонусом в сотрудничестве стала оперативная связь с технической поддержкой площадки, которая быстро решает возникающие вопросы.

Главным итогом перехода на новое ЭТП стало качественное изменение закупок «ЕЗ ОЦМ». Среднее количество поставщиков выросло до 5-7 участников на лот. Это создало здоровую конкурентную среду: поставщики стали предлагать более выгодные условия, а отдел закупок получил возможность выбирать лучшее ценовое предложение и сэкономил до 15% бюджета по ряду позиций. Автоматизация рутинных процессов повысила общую прозрачность процедур и значительно снизила административную нагрузку на сотрудников, которые теперь могут уделять больше времени стратегическим задачам.

На следующем этапе цифровизации закупок «ЕЗ ОЦМ» планирует использовать аналитику для прогнозирования потребностей, внедрять смарт-контракты и учитывать ESG-критерии при выборе поставщиков. Кроме того, компания рассматривает внедрение системы для электронного документооборота (SRM) и анализа рынка, чтобы выстроить устойчивую цифровую цепочку поставок.

«B2B-Center стал для нас надежным цифровым партнером в сфере закупок. Площадка помогла не только оптимизировать затраты, но и повысить качество отбора поставщиков. Мы планируем и дальше углублять сотрудничество, тестируя новые инновационные сервисы для усиления конкурентоспособности нашего производства», – сказала Ольга Крупанова, заместитель генерального директора – директор по коммерческим вопросам «ЕЗ ОЦМ».

«Доверие крупных промышленных предприятий, как «ЕЗ ОЦМ», лучшая оценка нашей работы. Мы постоянно улучшаем сервисы, чтобы создавать реальную ценность для клиентов. Конкретные результаты наших партнеров в виде экономии бюджета, сокращения сроков и роста прозрачности — это именно тот эффект, ради которого мы работаем», – отметила Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще