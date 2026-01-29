CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Интернет-ПО ИТ в банках
|

Искусственный интеллект Smart Engines позволит перенести ежедневный банкинг в Max

Smart Engines решила задачу переноса ежедневного банкинга в мессенджер Max. Теперь банки и финорганизации смогут предложить клиентам важнейшие услуги прямо в мессенджере. Пользователи получат возможность обновлять паспортные данные и проходить KYC для открытия счета и подачи заявки на кредит, совершать платежи по QR, номеру банковской карты и номеру телефона – все это без ручного ввода данных.

Модуль Max OCR позволяет распознавать паспорта РФ и другие документы, удостоверяющие личность, осуществлять небиометрическую сверку лиц, сканировать платежные QR-коды, номера телефонов, банковские карты и снимать показания счетчиков для оплаты ЖКУ. Все, что нужно сделать пользователю, это навести камеру своего устройства на документ или прикрепить изображение из галереи. Авторские алгоритмы Smart Engines найдут и распознают как печатные, так и рукописные реквизиты.

Распознавание в мессенджере реализовано с помощью технологии WebAssembly. Модуль встраивается в браузерные PWA и мини-приложения интернет-банков и обеспечивает безопасную работу внутри мессенджера без необходимости скачивать, устанавливать и обновлять сторонние дистрибутивы. В отличие от пересылки изображений через мессенджер, модуль Smart Engines работает полностью локально на устройстве пользователя. Это означает, что ни изображения, ни данные на этапе распознавания не покидают устройство.

«В условиях стремительной цифровизации финтех-индустрии банкам важно быстро адаптироваться под растущие ожидания пользователей. Модуль Max OCR объединил все необходимые технологии ИИ, без которых сегодня нельзя представить современный и удобный цифровой банк – распознавание основного разворота паспорта и страницы с пропиской, чтение QR-кодов, платежных реквизитов и документов. С ним кредитные организации смогут выйти на новый уровень доступности и удобства и выстроить полноценные процессы цифрового банковского обслуживания прямо внутри национального мессенджера», – сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще