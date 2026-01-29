CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: кировчан увлекла охота за северным сиянием

Жители Кировской области cтали активнее охотиться за северным сиянием. Интерес к сайтам, где можно в реальном времени увидеть это природное явление, в ноябре 2025 г. – январе 2026 г. вырос на 71% год к году. Об этом сообщили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных мобильной сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря высокой солнечной активности в 2025 г. северное сияние можно было увидеть не только в традиционных северных регионах, но и в средних широтах. Жители Кировской области воспользовались благоприятными условиями и стали активнее мониторить ресурсы. Наибольший всплеск трафика пришелся на сайты с интерактивными картами, которые помогают узнавать индекс активности, отслеживать перемещение северного сияния и вероятность его появления.

Наиболее популярными днями для наблюдений стали периоды самых мощных солнечных вспышек в середине ноября, когда была зафиксирована активность класса Х. В это время жители региона нарастили объем данных на ресурсах сразу в 12 раз. Второй всплеск интереса пришелся на новогодние каникулы. В праздники жители отправились в путешествия продолжительностью до пяти дней, чтобы своими глазами увидеть, как небо вспыхивает зелеными, фиолетовыми и розовыми волнами.

На охоту за северным сиянием — не в онлайне, а в реальном времени — кировчане чаще всего отправляются в Мурманскую область. Сюда едет 60% любителей этого природного явления. Помимо областного центра, популярны село Териберка на берегу Баренцева моря и поселок Печенга, где нет городского света, зато есть идеальные условия для наблюдений. На втором месте по востребованности — Архангельская область.

Увидеть северное сияние можно было и в Кировской области — в соцсетях жители делились своими снимками, сделанными в разных районах региона.

«Интерес к северному сиянию подогревается не только природными факторами, но и развитием телеком-инфраструктуры. Кировчане отправляются подальше от городов и «светового шума», чтобы насладиться зрелищем, зафиксировать его на камеру и оперативно рассказать о впечатлениях своим друзьям и подписчикам. Благодаря нашей сети это возможно в небольших и удаленных поселках региона», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

