Мобильный интернет «МегаФона» набрал скорость на дороге в Чувашию

«МегаФон» запустил новую базовую станцию в селе Кочетовка Сеченовского муниципального округа Нижегородской области. Населенный пункт, где проживают более 600 человек, теперь обеспечен качественной мобильной связью четвёртого поколения и быстрым интернетом на средней скорости 60 Мбит/с. Кроме того, дополнительный цифровой комфорт получили автомобилисты на трассе Р162. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Базовая станция в Кочетовке построена в рамках программы инвестиционного налогового вычета, которая была принята по инициативе нижегородского правительства для развития инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету. Суть программы заключается в том, что операторам, готовым развивать сотовую связь в малых населённых пунктах, возвращается 90% от налога на прибыль. Мы рады видеть, что мера поддержки работает и действительно стимулирует операторов расширять свою сеть покрытия», — отметил министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Автодорога Работки-Порецкое протяженностью около 180 километров соединяет Нижегородскую область с Чувашской Республикой. Интенсивность движения по трассе составляет от 30 до 50 тыс. автомобилей в сутки. Теперь, проезжая мимо Кочетовки, в 150 километрах от Нижнего Новгорода и в 170 километрах от столицы Чувашии, водители и пассажиры гарантировано попадают в зону устойчивого сигнала и получают ускоренный доступ во все цифровые сервисы.

«Мобильный интернет в дороге — не только вопрос комфорта, но и важный элемент безопасности, а для предпринимателей, которые ведут дела с соседним регионом, это еще и экономия времени — в пути можно провести переговоры и поработать с онлайн-документами. Кроме того, за счет нового телеком-объекта в прилегающем к трассе селе скорость мобильного интернета выросла примерно на 30%, а это значит, у местных жителей стало больше возможностей для удалённой работы, учёбы и ведения бизнеса», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Программа инвестиционного налогового вычета, принятая по инициативе правительства Нижегородской области и направленная на развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету, является одной из главных задач национального проекта «Цифровая экономика».

