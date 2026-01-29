«Нетология»: формат, содержание программы и престиж вуза — главные аргументы при выборе программы высшего образования

Онлайн становится более приоритетным форматом для студентов. Это показал ежегодный опрос первокурсников онлайн-бакалавриатов и магистратур «Нетологии». Такие программы реализуются совместно с ведущими российскими вузами. Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Исследование проведено среди 879 первокурсников 2025/2026 года, обучающихся на совместных онлайн-программах высшего образования «Нетологии» и ведущих российских вузов.

В 2025/2026 учебном году большинство опрошенных — 84% первокурсников бакалавриата и 82% поступивших в магистратуру — отметили формат обучения как главный критерий выбора онлайн-высшего образования. Для 56% бакалавров и 66% магистрантов также важно содержание программы, и престиж вуза — еще для 56% и 65% соответственно.

Аудитория онлайн-бакалавриата — в основном молодые люди, которые поступили сразу после школы (53%) или колледжа (38%). 70% первокурсников совмещают учебу и карьеру: 48% работают в найме, 14% — на фрилансе, а 7% занимаются предпринимательством.

В магистратуре учатся в основном работающие специалисты, которые хотят углубить знания в своей сфере: 37% хотят развиться в текущей профессии и повысить грейд. 77% поступивших имеют стаж более года в своей области. 78% первокурсников работают в найме, и 21% уже занимает руководящую должность. От обучения 58% ожидают возможность наработать практику, 47% хотят систематизировать знания, для 49% — важны возможности для нетворкинга и для 34% — карьерное сопровождение.

Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» «Нетологии»: «Сегодня онлайн становится все более популярным форматом получения высшего образования. Причем возрастные границы здесь сильно расширяются по сравнению с традиционным форматом: у нас учатся студенты от 17 до 66 лет. При этом большинство все-таки молодые люди и начинающие специалисты. Почти половина поступивших в бакалавриаты — в возрасте 19-24 лет. Многие из них уже совмещают учебу с работой, а некоторые развивают собственный бизнес. Для таких студентов онлайн — это возможность к моменту выпуска иметь несколько лет опыта. Основная аудитория онлайн-магистратур (60%) — люди 21-25 лет, которые хотят получить знания и навыки без паузы в карьере. Особенно важна доступность онлайн-высшего образования для регионов. В наших бакалавриатах 45% студентов — не из Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, в магистратурах доля таких студентов еще выше — 60%. Это, прежде всего, возможность учиться в ведущем вузе страны, не разрываясь между обучением, работой и личной жизнью в родном городе. Главный запрос, который мы видим, — это наработка практики. Студенты поступают на программы, чтобы получить востребованные на рынке навыки, иметь возможность общаться с экспертами, строить или развивать карьеру через нетворкинг».

Спрос на очные бакалавриаты и магистратуры в дистанционном формате продолжает расти: за последние два года количество первокурсников на программах высшего образования Нетологии выросло в два раза. Среди ключевых преимуществ студенты чаще всего отмечают возможность совмещать учебу и работу. В таком формате они особенно ценят гибкость, которая позволяет возвращаться к материалам и пересматривать лекции в удобное время. При этом сохраняется полноценное взаимодействие с преподавателями на онлайн-занятиях. Для состоявшихся специалистов онлайн часто становится единственным способом продолжить образование без перерыва в карьере.