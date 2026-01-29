От пяти и выше: за какую цену россияне готовы покупать товары на маркетплейсах – исследование РВБ

Россияне считают дорогими товары со средней стоимостью от 5 тыс. руб., примерно половина всех потребителей регулярно покупает такие вещи на маркетплейсах, в том числе на Wildberries. Чаще это делают мужчины и потребители с доходом более 150 тыс. руб. в месяц. Такие результаты получил сервис «RWB Исследования» по итогам опроса 1835 покупателей из России в возрасте от 18 лет. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Согласно исследованию, в таких категориях, как «Автотовары», «Малая бытовая техника» и «Обувь», порог дороговизны, по ощущениям покупателей, — от 5 тыс. руб. В случае товаров для ремонта, чек за одну позицию должен быть выше 7 тыс. руб. Дорогой верхней одеждой потребители называют вещи стоимостью более 10 тыс. руб. В категории «Ноутбуки и компьютеры» дорогими россияне назвали технику от 40 тыс. руб., в «Крупной бытовой технике» – от 30 тыс. руб., а в сегменте смартфонов – от 25 тыс. руб.

Среди важнейших факторов, которые имеют значение для покупателей при выборе дорого товара офлайн или онлайн, — легкость возврата при необходимости (49%), возможность оценить товар вживую до покупки/оплаты (48%), а также положительные отзывы от других покупателей (48%).

При этом в качестве важного обстоятельства при выборе дорогого товара женщины чаще называют наличие официальной гарантии от производителя (50% против 38%), а мужчины – репутацию магазина или маркетплейса (27% против 18%) и отзывы на продавца (16% против 9%). Для покупателей, которые живут в городах с населением менее 1 млн человек, большую важность имеет возможность приобрести товар в рассрочку или кредит (29% против 18% среди жителей крупных городов).

По данным опроса, среди условий, которые побуждают купить дорогой товар на маркетплейсе: уверенность в том, что продавец — официальный (61%) и выгодная цена (59%). При этом для жителей городов-миллионников чаще важно быть уверенным в официальности продавца (66%).

Разные маркетплейсы в целом имеют схожие ассоциации среди потребителей в вопросе ценовых сегментов: почти половина опрошенных (47%) связывает цифровые витрины с товарами среднего ценового сегмента.

В то же время доверие к маркетплейсам, как к витрине, подходящей и для покупок с большим чеком, согласно ответам респондентов — довольно высокое. Более того, большая часть россиян знает, что на маркетплейсах можно заказать товары премиум-брендов.

В среднем 46% опрошенных приобретали дорогие товары на Wildberries, ранее воспринимавшимся многими потребителями в основном как витрина с большим выбором недорогой одежды. При этом для половины этих покупателей такие покупки — систематические: 85% оформляли заказы более одного раза, а каждый десятый — более 10 раз.

Чаще выбирали дорогой товар на маркетплейсе мужчины (55% против 42% среди женской аудитории) и покупатели с доходом от 150 тыс. руб. (57%).

Больше всего клиентов покупали на маркетплейсе дорогую одежду (42%), смартфоны (35%), мебель (24%), малую и крупную бытовую технику (24% и 21%), товары для ремонта (18%).

Мужчины активнее приобретали дорогие ноутбуки и компьютеры (23% против 11%), автотовары (22% против 7%), заказывали на WB товары для ремонта (26% против 12%) с высоким чеком.

Анализ заказов на маркетплейсе подтверждает данные опроса. Так, например, в категориях «Ноутбуки» и «Смартфоны» доля дорогих (в соответствии с представлениями респондентов) покупок составляет те же 35% от оборота, в сегменте бытовой техники — 18%.

В среднем «дорогие» покупки в штуках составляют 15% от оборота на платформе, а в денежном выражении — 35%.