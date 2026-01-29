CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Речные ворота» Чебоксар получили новые скорости интернета «МегаФона»

В столице Чувашии «МегаФон» усилили качество мобильной связи в окрестностях Площади Речников и Казанской набережной. Именно сюда, на берег Волги, прибывают гости республики на круизных теплоходах и далее отправляются на экскурсии по городу. Дополнительную инфраструктуру связи в локации запустил «МегаФон».

Инженеры оператора задействовали сразу средние и высокие диапазоны частот. Такое решение позволяет обеспечить достаточную емкость сети для большого числа абонентов и скорость загрузки интернет-данных до 240 Мбит/c. Навигационные приложения, видеоролики о знаковых объектах города и сервисы для видеосвязи загружаются без задержек и зависаний.

«Новое оборудование работает непосредственно на маршруте от Речного порта к главным достопримечательностям нашей столицы: Монументу Матери-покровительнице, Красной площади, Чувашскому национальному музею. Мы зафиксировали здесь высокие нагрузки и восполнили дефицит емкости и покрытия», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Чувашии Дмитрий Ефаринов.

Уже в первый месяц работы оборудования абоненты оператора прокачали в этой части Чебоксар порядка 12 ТБ мобильного трафика. Сопоставимый объем позволяет более 8,3 тыс. раз посмотреть кино в разрешении для смартфона.

Внутренний туризм — важное направление для Чувашии. Как показывает big data оператора, в горячий туристический сезон республику посещают гости практически из всех регионов страны, а особенно её любят нижегородцы, татарстанцы и владимирцы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще