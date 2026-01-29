CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В природном парке «Ергаки» впервые появилась сотовая связь МТС

МТС сообщает о запуске сети высокоскоростного мобильного интернета стандарта LTE в природном парке «Ергаки». В новую зону покрытия попали гостиничные комплексы, SPA-центр, кафе и рестораны, горнолыжные трассы с бугельным подъемником и пункты проката горнолыжного снаряжения, памятник природы «Ойское озеро», а также прилегающий к парку участок федеральной трассы «Енисей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Путешественники смогут на месте бронировать и оплачивать онлайн интересующие услуги, пользоваться музыкальными стримингами и видеосервисами, а любители активного отдыха — постить с вершин трасс для фрирайда и на туристических тропах.

«Туристическая привлекательность Красноярского края растет с каждым годом — мы видим это как по росту трафика в окрестностях популярных достопримечательностей, так и по появлению новых точек притяжения. Со своей стороны мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в самых отдаленных локациях региона, чтобы путешественники могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами во время отдыха. Так, за прошлый год мы нарастили покрытие на пляжах Большого (также известного как Парного) и Святого озер, озера Учум, Тубинского и Красноярского водохранилищ, а также в окрестностях популярных пещер — Большой Орешной и Баджейской, куда из Красноярска постоянно прибывают организованные группы», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Ежегодно его посещают более 120 тыс. человек со всей России. Летом сюда приезжают для треккинга по маркированным тропам парка, ведущим к основным достопримечательностям — перевалу Спящий Саян, скале Висячий Камень, озеру Художников, пику Зуб Дракона и другим. Зимой у подножия парка катаются на снегоходах, сноубордах, беговых и горных лыжах.

