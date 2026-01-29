Vocamate AI присоединился к платформе для партнеров Max: первым проектом стала интеграция в МФЦ Калининградской области

Компания Prof IT, разработчик платформы для роботизации коммуникаций Vocamate AI, официально присоединилась к платформе для партнеров национального мессенджера Max. Омниканальная платформа Vocamate AI позволяет бизнесу автоматизировать коммуникации любого уровня сложности с помощью умных роботов с функциями RPA. Благодаря этому сотрудничеству клиенты Prof IT могут бесшовно встраивать бизнес-коммуникации в национальный мессенджер. Об этом CNews сообщили представители Prof IT.

Первым этапом сотрудничества стал запуск бота в Max для МФЦ Калининградской области. Учитывая стремительный рост аудитории платформы и превращение ее в экосистему для решения всех повседневных задач, МФЦ Калининградской области стремился расширить свое присутствие в новом канале. Интеграция бота МФЦ в мессенджер Max позволяет гражданам удобно решать свои запросы в одном месте без перехода на сторонние сайты или приложения.

Бот МФЦ в Max использует базу знаний как единый источник актуальной информации, интегрирован с информационными системами и сохраняет полную историю взаимодействия с пользователями. Платформа Vocamate AI была установлена в контуре заказчика, и это позволило соблюсти строгие требования к информационной безопасности, что особенно важно с учетом работы бота с персональными данными.

Через Max жители региона могут воспользоваться популярными дистанционными сервисами МФЦ: записаться на прием, отменить запись, проверить статус обращения, получить справочную информацию об услугах, о режиме работы отделений, а также оценить качество обслуживания. В ходе проекта была доработана система записи на прием, в которой стало доступно больше вариантов и временных слотов, чем было возможно ранее.

С начала работы сервиса в мессенджере Max чат-ботом воспользовались около 15 тыс. человек. За этот период система помогла оформить порядка 6 тыс. предварительных записей на прием и обеспечила качественную обратную связь, направив жителям более 40 тыс. уведомлений.

Чат-бот Vocamate AI в МФЦ Калининградской области уже обрабатывает значимую часть запросов в Max, в будущем планируется расширение функционала бота.

«Для нас это партнерство — прежде всего расширение возможностей автоматизации для наших клиентов. Интеграция Vocamate AI с мессенджером Max позволяет быстро запускать обслуживание клиентов в новом, востребованном канале, с сохранением бизнес-логики, интеграций с корпоративными информационными системами и соблюдением информационной безопасности. Проект в МФЦ Калининградской области показал, что такие решения могут эффективно работать уже на старте и легко масштабироваться под новые задачи», — отметил генеральный директор Prof IT Сергей Четвертаков.