«Яндекс Маркет» и Melon Fashion Group подключили к самовывозу более 400 магазинов по всей стране

«Яндекс Маркет» и Melon Fashion Group договорились о запуске нового формата партнерства. Теперь покупатели смогут выбрать опцию самовывоза из магазинов Zarina и Befree при заказе товара через маркетплейс. Такой вариант подойдет для срочных покупок или чтобы найти вещь, которая уже распродана в онлайне и осталась только в отдельных магазинах. Проект позволит Маркету расширить возможности сервиса для покупателей, а Melon Fashion Group — привлечь дополнительный трафик в магазины и стать еще доступнее для своих клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

К самовывозу уже подключен ассортимент одежды, обуви и аксессуаров брендов Zarina и Befree — это более 400 магазинов в 100 городах России. Если товар есть в наличии в одном из магазинов города и доступен для самовывоза, эта информация будет отражена в карточке товара. Покупатель сможет забронировать нужную вещь на маркетплейсе и гарантированно забрать ее из конкретного магазина после подтверждения заказа. Это расширит варианты получения заказа — например, когда нет времени ждать доставку курьером или пока товар доедет до пункта выдачи. Маркетплейс отобразит весь доступный ассортимент этих брендов, как онлайн, так и офлайн — не придется объезжать торговые центры в поисках нужного размера или лимитированной коллекции.

В дальнейшем «Яндекс Маркет» рассматривает возможности масштабирования формата совместно с другими сетями. Это позволит fashion-партнерам Маркета комбинировать возможность самовывоза из офлайн-точки (Click&Collect) с основными моделями сотрудничества с площадкой, когда доставку товаров до покупателя забирает на себя маркетплейс.

Антон Смирнов, заместитель директора бренда Zarina: «Суперсервис для покупателей — драйвер для развития омниканальности наших брендов. В партнёрстве с сервисами «Яндекс Маркета» мы предоставляем новые возможности удобного и классного шопинга, который может начаться в онлайне и продолжиться в рознице, где к выбранным вещам наши консультанты помогут подобрать дополнения к образу. Для fashion-ретейла это новая возможность объединить онлайн- и офлайн-шопинг».

Светлана Баканина, директор категории «Одежда, обувь и аксессуары» на «Яндекс Маркете»: «Задача «Яндекс Маркета» и наших партнёров — постоянно ускорять реализацию коллекций или отдельных товарных позиций. Новая возможность комбинировать привычные для fashion-рынка модели работы с самовывозом поможет решить эту задачу. По нашей оценке, комбинирование моделей может принести партнёру до 20% дополнительно оборота».

Анастасия Григорьева, директор по коммерческой стратегии Befree: «Мы уверены в том, что развитие омниканальности дает покупателю дополнительную ценность и удобство. Представьте: вы едете в такси, зашли на «Яндекс Маркет», увидели там прекрасную новинку Befree, оформили заказ и уже сегодня забрали его в магазине. Прекрасно же! Мы рады, что совместно с Яндекс Маркетом можем предоставлять такой сервис. Уверены, что наши покупатели это тоже оценят».