CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Кировчанам стал доступен бесплатный Wi-Fi в салонах связи МТС

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в Кировской области. На сегодняшний день услуга доступна посетителям в 18 точках, расположенных в наиболее крупных городах и районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть бесплатного Wi-Fi от МТС открыта для всех желающих — подключиться могут абоненты любых операторов. Точки доступа расположены в 14 ключевых салонах связи МТС в Кирове, в двух салонах в Кирово-Чепецке, а также в Слободском и Вятских Полянах.

Для подключения достаточно пройти простую авторизацию по номеру телефона. Скорость до 100 Мбит/с позволяет комфортно пользоваться мессенджерами, соцсетями, онлайн-банкингом и другими сервисами. Одновременно к каждой точке доступа смогут подключаться до 30 абонентов.

«В условиях, когда устойчивая связь и стабильный Wi-Fi стали обязательными элементами социальной инфраструктуры, совместно с региональными властями мы обеспечиваем кировчан беспрепятственным доступом в интернет для решения повседневных задач. Теперь в наших салонах можно быстро отправить документы, ответить на срочные запросы или вызвать такси. Запуск бесплатного Wi-Fi в наших точках продаж — еще один шаг к созданию комфортной и современной городской среды», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще