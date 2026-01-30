CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Кто обогнал столицу: «Ростелеком» зафиксировал рекордный спрос на подключение домашнего интернета в ЯНАО

«Ростелеком» зафиксировал рекордное увеличение спроса на подключение домашнего интернета в городах Ямало-Ненецкого автономного округа в 2025 году. Наиболее заметный рост наблюдается в Тарко-Сале (+108 %), что опережает показатели столицы региона, Салехарда. Там потребность в услуге выросла на 93 %. Провайдер связывает повышение интереса с растущим запросом на стабильное присоединение к сетям, которое гарантирует оптоволоконная технология, применяемая «Ростелекомом». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александр Сбитнев, директор по работе с массовым сегментом Ямало-Ненецкого филиала компании «Ростелеком»: «Несмотря на удаленность Ямала, интернет-инфраструктура развивается у нас стремительными темпами – это закономерность, которую ценят жители. Наша оптика обеспечивает скорость до 500 Мбит/с. Для нас важно, чтобы каждый абонент – будь то удаленный сотрудник, многодетная семья или житель загородного дома – получил надежный канал связи. Именно стабильность сигнала лежит в основе дальнейшей цифровизации быта, работы, образовательного процесса и отдыха».

Оптическая технология «Ростелекома» обеспечивает высокую пропускную способность, что позволяет комфортно использовать видеосервис Wink и другие платформы, онлайн-игры и решения системы «Умный дом». Оптика обладает устойчивостью к перегрузкам, и ее сеть выдерживает одновременное подключение множества устройств, что особенно важно для больших семей. Также линии не подвержены внешним помехам – перепадам атмосферного давления и температуры. Это обеспечивает работоспособность услуг связи в любую погоду.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще