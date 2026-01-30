CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил 4G-интернет в селах Новоржевского района Псковской области

Теперь для жителей деревень Макарово, Корнилково, Мишино, Гнилки и Стехново Псковской области мобильный интернет стал быстрее. После запуска нового оборудования в Новоржевском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 30 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, находиться на связи с близкими и смотреть видео онлайн без прерывания даже в моменты максимальной нагрузки на сеть.

Села находятся в 8 километрах к югу от районного центра Новоржев в окружении лесных массивов. Эти места славится природной красотой и атмосферой настоящей российской глубинки.

Новый телеком-объект работает в нескольких диапазонах, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и площадь радио покрытия. Теперь скорость передачи данных может достигать 30 Мбит/с, что безусловно добавило цифрового комфорта абонентам. Жители сел и приезжие любители загородного отдыха могут свободно общаться с близкими по видеосвязи, делиться фотографиями, вести для друзей трансляции на фоне зимних пейзажей, слушать музыку онлайн или скачивать фильмы, а также оценить повышенные скорости мобильного интернета в районе ключевых государственных учреждений.

В радиус действия новой базовой станции вошли не только населённые пункты, но и обширный участок внутриобластной автомобильной дороги «Новоржев – Кудеверь». Теперь автомобилисты и их пассажиры смогут воспользоваться навигатором и вызвать помощь в случае аварийной ситуации.

«Для сельских территорий мобильная связь сегодня — это больше, чем звонки. Это доступ к онлайн-сервисам, госуслугам, дистанционному обучению, удаленной работе, телемедицине и маркетплейсам. Быстрый интернет помогает жителям решать бытовые вопросы, развивать хозяйство и чувствовать себя частью современного мира. Именно поэтому компания никогда не останавливает работу по совершенствованию сети. Так, в 2025 г. мы построили и модернизировали свыше 30 базовых станций, расположенных в самых разных районах нашего региона», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Хакеры активно атакуют российские больницы. Врачей завалили письмами с троянами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще