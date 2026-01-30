«МегаФон» ускорил 4G-интернет в селах Новоржевского района Псковской области

Теперь для жителей деревень Макарово, Корнилково, Мишино, Гнилки и Стехново Псковской области мобильный интернет стал быстрее. После запуска нового оборудования в Новоржевском районе скорость передачи данных в сети «МегаФона» достигает 30 Мбит/с, что позволяет абонентам комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами, находиться на связи с близкими и смотреть видео онлайн без прерывания даже в моменты максимальной нагрузки на сеть.

Села находятся в 8 километрах к югу от районного центра Новоржев в окружении лесных массивов. Эти места славится природной красотой и атмосферой настоящей российской глубинки.

Новый телеком-объект работает в нескольких диапазонах, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и площадь радио покрытия. Теперь скорость передачи данных может достигать 30 Мбит/с, что безусловно добавило цифрового комфорта абонентам. Жители сел и приезжие любители загородного отдыха могут свободно общаться с близкими по видеосвязи, делиться фотографиями, вести для друзей трансляции на фоне зимних пейзажей, слушать музыку онлайн или скачивать фильмы, а также оценить повышенные скорости мобильного интернета в районе ключевых государственных учреждений.

В радиус действия новой базовой станции вошли не только населённые пункты, но и обширный участок внутриобластной автомобильной дороги «Новоржев – Кудеверь». Теперь автомобилисты и их пассажиры смогут воспользоваться навигатором и вызвать помощь в случае аварийной ситуации.

«Для сельских территорий мобильная связь сегодня — это больше, чем звонки. Это доступ к онлайн-сервисам, госуслугам, дистанционному обучению, удаленной работе, телемедицине и маркетплейсам. Быстрый интернет помогает жителям решать бытовые вопросы, развивать хозяйство и чувствовать себя частью современного мира. Именно поэтому компания никогда не останавливает работу по совершенствованию сети. Так, в 2025 г. мы построили и модернизировали свыше 30 базовых станций, расположенных в самых разных районах нашего региона», — отметил Александр Долгих, директор «МегаФона» в Псковской области.