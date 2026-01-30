«МегаФон» включил 4G на скорости 50 Мбит/с для тысяч жителей Острогожского района

Специалисты «МегаФона» построили базовые станции в Острогожском районе, благодаря чему несколько тысяч жителей теперь могут пользоваться стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Новое покрытие появилось в поселке Луки, селе Кривая Поляна, а также в самом Острогожске — в западной и южной частях города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование установлено с учетом особенностей местного рельефа, плотности застройки и предполагаемого профиля потребления услуг абонентов.

Для местных жителей появление устойчивой связи и мобильного интернета означает существенное улучшение качества жизни. Теперь сельчане могут свободно звонить родным и близким, оперативно решать бытовые и рабочие вопросы, получать необходимые услуги онлайн, развивать малый бизнес.

Кроме того, наличие быстрого мобильного интернета открывает дополнительные возможности для школьников региона, обеспечивая комфортный дистанционный образовательный процесс с помощью онлайн-ресурсов.

«Развитие инфраструктуры на сельских территориях не только повышает комфорт для людей, но и служит фактором роста местной экономики: аграрии могут использовать цифровые сервисы для ведения хозяйства, предприниматели — развивать онлайн-торговлю. Только за прошлый год наши инженеры провели более 140 технических мероприятий в селах, поселках и хуторах Воронежской области, включая административные центры сельских поселений и придорожные территории», — сказала Мария Мамедова, директор «МегаФона» в Воронежской области.