МТС разогнала LTE для оздоровительных учреждений на Сергеляхском шоссе

МТС усилила сеть LTE на Сергеляхском шоссе в Якутске. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета вблизи Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на 11 километре Сергеляхского шоссе, вблизи реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ, принимающего детей со всего Дальнего Востока. Мобильный интернет МТС стал быстрее на всей территории Центра. Рост скоростей также ощутили жители малоэтажной застройки в этом районе, в том числе коттеджных поселков и садоводств, а также автомобилисты, проезжающие по Сергеляхскому шоссе. Новые скорости LTE МТС стали доступны и на территории санатория «Абырал», детского лагеря, в лесопарковой зоне и возле озера Чочур-Муран.

«Ежегодно реабилитационный центр работает с более чем тремя тысячами детей и подростков, используя при этом современное мультимедийное оборудование. Рядом с центром также строятся новые коттеджные застройки и развивается инфраструктура. Увидев здесь возросшую нагрузку на сеть, мы установили дополнительное оборудование, чтобы автомобилисты, жители коттеджных поселков и сотрудники медучреждения имели комфортный доступ к цифровым сервисам. Теперь они смогут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, смотреть кино и сериалы и удаленно учиться и работать», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.