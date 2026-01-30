МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G

МТС с февраля 2026 г. приступает к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В 2026 г. компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы в современный стандарт 4G (LTE), что увеличит радиус покрытия базовых станций в 1,5-2 раза и улучшит проникновение сигнала в помещениях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Московском регионе для работы сетей 3G было выделено два частотных диапазона – 2100 МГц и 900 МГц. В 2023-2025 гг. МТС перевела в стандарт LTE из 3G практически всю полосу 2100 МГц, благодаря чему скорость мобильного интернета в столице и области увеличилась в среднем на 25%. По мере снижения доли 3G телефонов в сети, возникла необходимость отключить оставшиеся базовые станции 3G на частоте 900 МГц.

«Сегодня доля пользователей 3G-only телефонов и смартфонов без поддержки LTE в Московском регионе составляет 1,3%, а доля тех, кто выходит в интернет с таких устройств, — 0,4% от общего количества наших абонентов. К 2027 г. число таких пользователей сойдет на “нет” из-за естественного выбытия старых аппаратов. Поэтому нет смысла содержать сети 3G, которые занимают дефицитный частотный ресурс. В этом году мы ускоряем перевод частот из 3G в стандарт LTE и в два этапа – в феврале и марте – отключим в столице и области практически все остающиеся базовые станции 3G в полосе 900 МГц. Благодаря этому улучшится качество голосовой связи и мобильного интернета – повсеместно во всем регионе вырастет радиус покрытия LTE, а в местах плотной городской застройки улучшится проникновение сигнала в зданиях, особенно на нижних этажах и в подвальных помещениях», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Поэтапный отказ от стандарта 3G

С 2023 г. МТС постепенно отключает сети 3G в различных регионах России. Перевод частот из 3G в LTE, кроме увеличения скорости передачи данных и покрытия, расширяет доступ абонентов к цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

На сегодня МТС перевела работу базовых станций из 3G в LTE в 35 городах 21 региона России. Среди крупных городов и регионов, где были отключены сети 3G – Комсомольск-на-Амуре, Набережные Челны, Новосибирск, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сочи и Краснодарский край, Ярославль.

МТС намерена отказаться от использования 3G в России к концу 2027 г. В течение 2025 г. компания отключила половину остававшихся базовых станций 3G в стране. В 2026 г. планируется максимально сократить площадки 3G, на начало 2027 г. останется их точечное присутствие в небольшом количестве локаций.