Сотовый оператор «Мотив» выяснил, какую цену за связь уральцы считают справедливой

«Мотив» разрешил абонентам самостоятельно собирать тарифы и назначать за них справедливую на их взгляд цену. Уральцы свободу выбора ценят и инициативу поддержали. Аналитики оператора изучили поданные заявки, чтобы узнать, какова она – идеальная связь по-уральски. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

Роскошный минимум для любителей поговорить

Уральцы – народ общительный. Большинство выбирает тарифы с приличным запасом минут и интернета: 500 минут, 200 SMS, безлимитный интернет. А вот плату за этот набор зачастую устанавливают символическую – 1 руб.

Каждый шестой абонент (15%) абонентскую плату вообще обнуляет, а почти треть клиентов (29%) согласны потратить на связь от 1 до 100 руб. В среднем же народная цена за услуги связи по итогам эксперимента составляет около 220 руб. в месяц.

Себе интернет куплю и друзьям раздам

Встречаются среди абонентов и те, кто готов платить за связь не меньше 800 руб. в месяц (1%). Эти щедрые уральцы много говорят (1000-2000 минут в тарифе) и раздают свой безлимитный интернет на несколько устройств (поэтому подключают режим роутера). Средняя справедливая цена такого набора, по мнению клиентов – 1200-1500 руб. в месяц.

Среди этих абонентов оказался рекордсмен, который установил самую большую абонентскую плату – 1702 руб.

Любимые «плюшки»

Дополнительными услугами уральцы себя не балуют. Выбирают в основном безлимитные звонки внутри сети (это бесплатно в рамках акции). Еще одна любимая опция – «Везде как дома» (50 руб. в месяц). Пригодится тем, кто собирается в отпуск или часто ездит в командировки. Она позволяет расходовать пакет интернета из тарифа в поездках по России.

«Абоненты обнаружили в этом предложении возможность оптимизировать свои расходы на связь. Ранее мы предоставили нашим пользователям тариф-конструктор «Свой тариф» для самостоятельного определения необходимого им количества минут, смс и гигабайт. Сейчас мы предлагаем и самостоятельно назначить справедливую цену на этот тариф. Тысячи уральцев уже оценили идею и обеспечили себе индивидуальные условия», – отметили представители «Мотив».