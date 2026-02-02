CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Астраханский кардиоцентр создает собственную систему обучения сотрудников на базе платформы «МТС Линк»

МТС перевела коммуникации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России в Астрахани на отечественную платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». На базе цифрового решения один из кардиохирургических центров страны формирует централизованную образовательную систему и собственный образовательный модуль для обучения и адаптации новых и действующих сотрудников. Проект реализуется в рамках комплексной системы менеджмента качества и направлен на непрерывное повышение уровня и безопасности оказываемой медицинской помощи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Внедрение платформы ««МТС Линк»» позволяет центру выстроить единый цифровой контур для проведения обязательных инструктажей, методических занятий, онлайн-семинаров и рабочих совещаний, обеспечивая соблюдение единых стандартов всеми подразделениями.

«Развитие собственной образовательной инфраструктуры – стратегическая задача в рамках нашей системы менеджмента качества. Партнерство с МТС и внедрение российской платформы позволяет нам централизовать и стандартизировать процессы обучения, от вводного инструктажа до повышения квалификации. Это прямой вклад в повышение профессионального уровня команды и, как следствие, в безопасность пациентов», – отметила заместитель главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (Астрахань) по качеству и организационно-методической работе Яна Манкевич.

«Современные медицинские организации все чаще выстраивают собственные цифровые контуры обучения персонала. Платформа «МТС Линк» позволяет кардиоцентру в Астрахани формировать полноценный образовательный модуль - проводить инструктажи, обучающие мероприятия и рабочие совещания в защищенном онлайн-формате. Это отечественное решение, которое соответствует требованиям по безопасности и помогает медицинским учреждениям повышать управляемость внутренних процессов», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

Платформа «МТС Линк» предоставляет инструменты видеоконференцсвязи, демонстрации презентаций, онлайн-доски и автоматической записи мероприятий. Все материалы обучения сохраняются и могут использоваться повторно, в том числе для адаптации новых сотрудников и повышения квалификации действующего персонала.

