B2B-Center представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков

B2B-Center (входит в российскую платформу b2b- и b2g-торговли «B2B-РТС») представил новые инструменты работы с электронной площадкой «Тендеры 2.0» для поставщиков.

Новый функционал автоматизирует рутинные задачи, сокращая на 20% время на работу с заявками на тендеры и минимизирует риск ошибок.

Обновленная коммерческая площадка B2B-Center – «Тендеры 2.0.» предлагает 10 новых функций для оптимизации ручных операций поставщиков, от расчетов до сравнения с конкурентами, снижения рисков ошибок и контроля сроков участия в тендерах.

Новый функционал охватывает четыре ключевые зоны работы поставщиков на площадке: анализ данных, автоматизацию процессов, контроль сроков и гибкость работы с подачей заявок.

Анализ данных. Доступны встроенные инструменты для мгновенного сравнения с предложениями конкурентов через полезные фильтры, а также возможность выбирать видимые и скрытые позиции при заполнении и редактировании заявки.

Автоматизация процессов. Площадка автоматизирует трудозатратные вычисления и действия. Теперь доступны: изменение цен сразу по группе позиций с помощью процентного снижения, расчет стоимости позиций с учетом дополнительных расходов и конвертации валют, автоперенос данных на многоэтапных закупках.

Контроль сроков. Таймер до секунд с отсчетом времени до завершения сбора заявок, мгновенное подтверждение приема заявки системой, прозрачность требований и условий закупки до начала подготовки предложения.

Гибкость работы. Заявку можно подать, как удобно, через веб-интерфейс площадки или через загрузку Excel-файлов с адаптируемым шаблоном (размеры столбцов, скрытие строк, выделение цветом).

«Мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и, используя наш большой опыт работы на рынке и технологическую экспертизу, адаптируем наши ИТ-решения под потребности пользователей, принципиально меняя опыт работы с площадкой. Сегодня наш функционал – один из наиболее продвинутых на рынке. Наши пользователи за секунды выполняют рутинные операции, исключая человеческий фактор в расчетах, экономя ресурсы и время. В итоге мы совместно с нашими клиентами делаем этот качественный шаг вперед в развитии закупочной функции, фокусируясь на стратегии продаж и поиск новых возможностей», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

Через коммерческую площадку B2B-Center работает более 30% всех российских компаний, как крупнейших игроков металлургической, химической, машиностроительной отраслей, так и представители малого и среднего бизнеса.

Новый функционал электронной площадки «Тендеры 2.0» уже доступен всем зарегистрированным пользователям B2B-Center.