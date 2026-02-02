Cloud.ru подтвердил соответствие процессов безопасной разработки ПО требованиям национального стандарта

Cloud.ru получил сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие процессов безопасной разработки ПО требованиям ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Компания стала первым облачным провайдером в России, который построил конвейер безопасной разработки (РБПО) продукта и прошел независимую внешнюю сертификацию. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Сертификация подтверждает наличие всех процессов РБПО, предусмотренных действующим стандартом и их фактическое выполнение, в том числе управления уязвимостями, контроля цепочки поставок, анализа исходного кода, тестирования безопасности и управления изменениями на всех этапах жизненного цикла продуктов — от проектирования архитектуры до внедрения и сопровождения.

Для клиентов получение сертификата подтверждает, что продукты Cloud.ru полностью соответствуют актуальным требованиям регуляторов и могут применяться в проектах с повышенными требованиями к информационной безопасности, включая государственные информационные системы и цифровые платформы госкорпораций.

Областью применения сертификата РБПО на сегодняшний день является Cloud.ru Evolution Stack — модульная платформа для создания частного, гибридного или распределенного облака. Наличие сертификата позволяет обеспечить стабильный и более быстрый релизный цикл выпуска сертифицированных продуктов, входящих в область применения.

Ранее Cloud.ru Evolution Stack получила сертификат ФСТЭК России №4979, который подтверждает полное соответствие продукта требованиям регулятора к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий по четвертому уровню доверия. А также требованиям по безопасности информации к средствам виртуализации и контейнеризации по четвертому классу защиты и техническим условиям.

Сертификация открывает возможность использовать Cloud.ru Evolution Stack в проектах с самыми строгими требованиями к защите данных, в том числе таких как государственная технологическая платформа «ГосТех», а также в организациях с требованиями РРПО и ФСТЭК России.

«Мы последовательно инвестируем в развитие практик безопасной разработки и повышение культуры безопасности, получение сертификата РБПО — это логичный шаг в нашей работе и важное событие для компании. Сертификат подтверждает, что выбранная стратегия дает практический результат», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.