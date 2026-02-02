CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мужчины выбирают»: На Wildberries запустили новый специальный раздел с товарами для мужчин

В каталоге Wildberries появился новый тематический раздел «Мужчины выбирают», который объединяет товары из категорий, наиболее востребованных среди мужской аудитории. Он уже доступен на сайте и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Новый раздел создан для того, чтобы упростить навигацию и сократить время поиска необходимых товаров. В подборке представлены такие ключевые категории, как: электроника и бытовая техника, автотовары и запчасти, одежда и обувь, транспортные средства, товары для спорта, стройки и ремонта, мужская косметика, а также товары для дачи и сада.

Помимо категорий, в разделе доступны тематические подборки. Среди них — «Тренировки в зале», «Проверенные продавцы», «Премиальный гардероб», «Для бани и сауны», «В гараж», «Геймерский набор», «Подарки для нее» и другие. Подборки регулярно обновляются, а их состав будет меняться в зависимости от сезона и пользовательского спроса.

«Мы видим, что мужская аудитория на Wildberries демонстрирует четкие и целенаправленные покупательские паттерны — чаще всего это электроника, автотовары, товары для спорта и ремонта. Запуск раздела «Мужчины выбирают» — это ответ на запрос пользователей на более понятную и быструю навигацию, когда все нужное собрано в одном месте», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису РВБ Анна Аверина. — «По нашим опросам, мужчины положительно воспринимают навигацию, адаптированную под их интересы, особенно если она экономит время и предлагает релевантные подборки. Кроме того, мужская аудитория чаще выбирает категории с более высоким средним чеком, что делает удобство поиска особенно важным фактором при принятии решения о покупке».

В дальнейших планах компании — развитие раздела «Мужчины выбирают», включая добавление функционала внутреннего поиска и расширение тематических подборок.

