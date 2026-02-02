На главной странице «Яндекса» появилась интерактивная игра ко Дню буквы «Ы»

На главной странице «Яндекса» ya.ru появилась интерактивная игра ко дню букву «Ы». Запустить игру просто — пользователю нужно кликнуть на праздничную картинку над поисковой строкой. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Суть игры в том, чтобы ловить падающую букву Ы словами с пропусками в нужных местах. Управлять буквой можно с помощью стрелок.

У каждого участника в игре есть по три жизни. Чем дальше пользователь проходит в игре, тем сложнее становятся слова, — скорость игры также постоянно растет. При прохождении трех основных уровней, игроку откроется финальное слово с семью пропущенными Ы из известного мема. Для каждого игрока в конце показывается количество «ЫЫфицированных» слов.