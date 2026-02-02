Российский рынок доменов вырос более чем в два раза после кризиса 2022 года

Российский рынок доменных имен продемонстрировал более чем двукратный рост после кризисного 2022 г., следует из анализа индекс деловой активности доменного рынка (DMI), разработанного специалистами «Руцентра». Об этом CNews сообщили представители «Руцентра».

По данным исследования «Руцентра», за период с 2022 г. по конец 2025 г. рынок доменов не только восстановился после шока, но и перешел к устойчивому качественному развитию, зафиксировав рост индекса более чем в два раза.

Отправной точкой в исследовании стал I квартал 2022 г., когда санкционное давление вынудило бизнес мигрировать из международных зон в отечественную (в анализе «Руцентра» I квартал 2022 г. взят за базовый показатель в 1000, относительно которого делаются выводы о последующих периодах). Так, начиная с 2022 г. индекс показывает заметный рост, который к концу 2023 г. составил 1875. Аналитики «Руцентра» объясняют пики вынужденной миграцией бизнеса из международных доменных зон в отечественные, что было связано с ограничением международных платежей для российских компаний.

Внешний характер причин создавал опасения последующего охлаждения рынка и отката к базовым позициям, однако цифры говорят об обратном — рост продолжился, но приобрел качественно иной характер: экстенсивность сменили сдержанность и осознанность. Это позволило говорить о зрелости и устойчивости отрасли, которой не свойственны всплески. В итоге к концу 2025 г. индекс достиг 2357, что демонстрирует более чем двукратный рост в абсолютном значении.

«К концу 2025 г. вторичный рынок доменов окончательно повзрослел. Доменные имена стали рассматриваться как стратегически важные аспекты бренда, маркетинга, ИТ-инфраструктуры компаний. Покупатели строже подходят к качеству имени, его семантике, запоминаемости, юридической чистоте и потенциалу к масштабированию. Бизнес понял, что выигрывают не массовые и случайные предложения, а выверенные с коммерческой точки зрения домены», — сказал Алексей Спирин, руководитель отдела вторичного рынка доменов «Руцентра».

Эксперты «Руцентра» отмечают, что именно кризис 2022 г. заложил основу для трансформации российского доменного рынка в полноценный сегмент цифровой экономики с собственными индикаторами, правилами и долгосрочной логикой роста, а рынок становится более профессиональным — российские компании лучше понимают ценность хорошего доменного имени и готовы платить за качество.