В Московской области запустили комплексную услугу для оформления сервитутов

Жители и бизнес Подмосковья теперь могут легко и безошибочно оформить региональный или муниципальный сервитут. Новая комплексная услуга заработала на регпортале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раньше оформить сервитут было непросто: человек сам должен был разобраться, какой тип нужен – региональный или муниципальный, вручную ввести все данные. Теперь процесс максимально упрощен: при заполнении онлайн-формы система автоматически определяет правообладателя, подтягивает информацию о земельном участке и маршрутизирует заявку. В результате меньше ошибок и отказов в предоставлении услуги», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервитут – это официальное разрешение временно пользоваться чужой землей, не нарушая прав собственника. Например, его необходимо оформлять, если нужно провести к своему дому линию электропередачи через соседнюю территорию.

Комплексная услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Строительство».

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя. Если решение будет положительным, то пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое можно подписать с помощью приложения «Госключ», электронной подписи или собственноручно.