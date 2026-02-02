CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Московской области запустили комплексную услугу для оформления сервитутов

Жители и бизнес Подмосковья теперь могут легко и безошибочно оформить региональный или муниципальный сервитут. Новая комплексная услуга заработала на регпортале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Раньше оформить сервитут было непросто: человек сам должен был разобраться, какой тип нужен – региональный или муниципальный, вручную ввести все данные. Теперь процесс максимально упрощен: при заполнении онлайн-формы система автоматически определяет правообладателя, подтягивает информацию о земельном участке и маршрутизирует заявку. В результате меньше ошибок и отказов в предоставлении услуги», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервитут – это официальное разрешение временно пользоваться чужой землей, не нарушая прав собственника. Например, его необходимо оформлять, если нужно провести к своему дому линию электропередачи через соседнюю территорию.

Комплексная услуга «Установление сервитута в отношении земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Земля» – «Строительство».

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Ответ поступит в личный кабинет заявителя. Если решение будет положительным, то пользователю направят соглашение об установлении сервитута, которое можно подписать с помощью приложения «Госключ», электронной подписи или собственноручно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще