CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

«Байкал Электроникс» открыла свободный доступ к документации на серийный микроконтроллер Baikal-U

Компания «Байкал Электроникс», российский разработчик микропроцессоров и микроконтроллеров, запустила публичный информационный портал, содержащий полный комплект документации на серийный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000). Теперь всем желающим без дополнительных согласований и бюрократических процедур доступны дата-шит, SDK, API, reference design плат, схемы, ТТХ и другая информация для разработчиков.

Цель инициативы — максимально упростить старт разработки решений на базе микроконтроллера Baikal-U (BE-U1000), сократить время интеграции и сделать работу удобной для инженерных команд, технологических партнеров, сообществ разработчиков и образовательных проектов. Портал будет регулярно обновляться и дополняться — планируется публикация новых практических примеров применения и прикладных заметок (use cases/application notes), а также дальнейшее улучшение пользовательского опыта при работе с продуктами компании.

Baikal-U (BE-U1000) — отечественный высокопроизводительный универсальный микроконтроллер с функцией управления электродвигателями на базе российских RISC-V-ядер от компании CloudBEAR. Предназначен для индустриального применения, в том числе на объектах КИИ, в составе роботизированных комплексов АСУ ТП, датчиков безопасности, приборов учёта, устройств ввода-вывода и интернета вещей (IoT). Наличие функции управления электродвигателями и высокие характеристики энергоэффективности позволяют применять микроконтроллер в системах управления беспилотными летательными аппаратами.

«Мы решили кардинально изменить парадигму взаимодействия с разработчиками, избавиться от излишней бюрократии и максимально улучшить пользовательский опыт, связанный с нашими продуктами, — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор «Байкал Электроникс». — Уверен, это даст не только положительную обратную связь, которая позволит улучшить функциональность и технические характеристики наших устройств, процессы работы с сообществом и его поддержки, но и будет способствовать развитию всей экосистемы чипов Baikal».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще