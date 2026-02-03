«М.видео» начала продавать автомобили Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе

«М.видео» объявляет о расширении автомобильного направления на собственном маркетплейсе — компания начала продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич». Проект реализуется совместно с партнером — дилером «Петровский» — и стал следующим этапом развития маркетплейса после успешного запуска продаж электромобилей, мототехники и автомобилей иностранных брендов. В настоящее время на маркетплейсе представлены 13 различных брендов автомобилей. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

На маркетплейсе «М.видео» начались продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич» от официального дилера. Ассортимент сформирован с фокусом на массовый сегмент и включает наиболее востребованные модели для повседневного использования в городских и загородных условиях.

Линейка Lada представлена моделями Granta и Vesta в различных типах кузова, внедорожниками семейства Niva, а также универсальными решениями, ориентированными на широкий круг покупателей. Ассортимент бренда «Москвич» включает городские модели, в том числе кроссоверы, а также электрические версии для покупателей, рассматривающих альтернативные типы силовых установок.

Стоимость автомобилей, доступных для покупки на маркетплейсе, формируется в широком ценовом диапазоне, что позволяет охватить разные сценарии выбора и уровни бюджета — от практичных городских автомобилей до модификаций с более оснащенными комплектациями.

После оформления и оплаты заказа на маркетплейсе с покупателем связывается дилер для подтверждения параметров сделки, согласования комплектации, условий передачи автомобиля и организации доставки. Взаимодействие с клиентом на этом этапе осуществляется напрямую дилером в рамках стандартных процедур оформления и логистики.

Продажи автомобилей Lada и «Москвич» доступны во всех регионах России, кроме Дальнего Востока. На первом этапе запуск сервиса сосредоточен в крупнейших городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Краснодар и другие города, где зафиксирован наиболее высокий спрос на онлайн-покупки сложных и дорогостоящих товаров.

Руководитель компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы последовательно развиваем автомобильное направление на маркетплейсе «М.видео» и в рамках этой стратегии запустили отдельное направление, отвечающее за продажу авто и мототехники. После пилотных запусков с электромобилями, мототехникой и автомобилями иностранных брендов мы видим устойчивый интерес покупателей к онлайн-формату покупки транспорта. Добавление в ассортимент автомобилей Lada и «Москвич» — логичный шаг, который делает наше предложение еще более близким и понятным массовому покупателю. Наша задача — дать возможность спокойно выбрать автомобиль онлайн, получить полную и прозрачную информацию и оформить покупку без лишней бюрократии и визитов в автосалоны».

Ранее «М.видео» запустила продажи автомобилей с гибридными и бензиновыми двигателями, электромобилей и мототехники на собственном маркетплейсе. Проекты показали высокий интерес со стороны покупателей и подтвердили готовность аудитории приобретать транспортные средства онлайн, что стало основой для расширения автомобильного направления и открытия новой категории.