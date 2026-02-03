CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Россия лидирует по глубине внедрения ИИ в браузеры

Международное сообщество AIPort проанализировало, как искусственный интеллект трансформирует браузеры. В аналитический отчет «Ландшафт ИИ-браузеров 2025» вошли решения крупнейших игроков, включая Google Chrome, Microsoft Edge, Opera и «Яндекс Браузер». Об этом CNews сообщили представители AIPort.

Аналитики отмечают: за последние 15–20 лет браузеры превратились из простых «окон в интернет» в сложные цифровые среды. Раньше пользователи самостоятельно открывали десятки вкладок, копировали информацию и формулировали запросы. Сегодня браузеры с ИИ берут эту рутину на себя: они понимают, что находится на странице, удерживают контекст и помогают быстрее дойти до результата.

Меняется и сценарий использования. Пользователь все реже просто ищет сайты и все чаще работает с задачами: анализирует документы, выделяет главное из видео, собирает информацию в удобный формат. ИИ в браузере не ограничивается ответами на вопросы — он помогает действовать: структурировать, упрощать и анализировать информацию.

Отчет AIPort сравнил популярные браузеры и выделил их ключевые особенности. В «Яндекс Браузере» ИИ интегрирован во весь процесс работы с контентом: тексты, изображения, видео, ссылки — всё под контролем нейросетей, включая многошаговые сценарии, такие как анализ материалов или планирование задач.

Другие крупные игроки развивают ИИ по своим направлениям: Google Chrome дополняет привычные сценарии, Microsoft Edge делает ставку на рабочие процессы и интеграцию с офисными инструментами, а Opera помогает управлять вкладками и снижает информационную перегрузку. Появляются также нишевые решения, ориентированные на приватность и фокус.

По мнению аналитиков, браузер постепенно превращается из инструмента навигации в интеллектуальное рабочее пространство, которое помогает пользователю быстрее разбираться в информации и выполнять задачи без лишних шагов.

Илья Шибанов, руководитель «Яндекс Браузера»: «Мы регулярно внедряем новые ИИ-возможности для наших пользователей. Так, мы первыми в мире встроили в Браузер голосовой перевод видео с помощью нейросетей, а в прошлом году добавили Алису на все страницы, чтобы она всегда была под рукой. «Алиса AI» в «Яндекс Браузере» уже сейчас экономит время в рутинных задачах. Например, она понимает, что на открытой странице, и помогает работать с контентом. Ей не требуются объяснения – если открыта статья, видео или документ, можно сразу уточнить, затрагивается ли в нем интересующая тема. В будущем возможности нейросетей в браузере еще расширятся».

