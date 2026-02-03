CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

RWB Media запускает видеобаннеры для продавцов

Продавцам Wildberries стал доступен новый формат рекламы в кабинете WB Медиа — видеобаннеры. Размещение доступно через кабинет для самостоятельного управления рекламой и позволяет брендам привлекать внимание многомиллионной аудитории маркетплейса с помощью динамичного видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Видеоролики длительностью до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере — ключевом рекламном блоке на главной странице Wildberries, который видит основная часть пользователей как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Это первая возможность для продавцов напрямую использовать видеорекламу в самом заметном месте площадки.

Формат позволяет повысить вовлеченность и узнаваемость, поскольку динамичный видеоконтент эффективнее привлекает внимание покупателей по сравнению со статичными баннерами. Рекламодатели получат детальную статистику по кампании, включая данные о расходах, просмотрах, кликах, охвате, CTR и метрики досматриваемости видео (25%, 50%, 75%, 100%). Видеоролики автоматически адаптируются под разные устройства. Они проходят обязательную регистрацию в ОРД и поддерживают все таргетированные настройки платформы — от геолокации до поведенческих сегментов аудитории.

По результатам тестирования формата в четвертом квартале 2025 г. средний показатель CTR видеобаннеров составил 0,5%. Новый инструмент стал очередным шагом в развитии рекламного кабинета Wildberries и открывает для продавцов дополнительные возможности по привлечению целевой аудитории и усилению коммуникации с покупателями.

«Запуск видеобаннеров — это логичное расширение нашего инструментария и следующий шаг в эволюции рекламных возможностей Wildberries, отвечающий запросу рынка и позволяющий решать более широкий спектр задач бренда. Этот формат органично дополняет существующие инструменты, предоставляя селлерам новые возможности для коммуникации с аудиторией. Мы видим его ценность не только в росте вовлеченности, но и в положительном влиянии на конечные бизнес-показатели», — отметил директор по продукту платформы продвижения RWB Media Вячеслав Никонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще