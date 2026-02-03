RWB Media запускает видеобаннеры для продавцов

Продавцам Wildberries стал доступен новый формат рекламы в кабинете WB Медиа — видеобаннеры. Размещение доступно через кабинет для самостоятельного управления рекламой и позволяет брендам привлекать внимание многомиллионной аудитории маркетплейса с помощью динамичного видеоконтента. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Видеоролики длительностью до 15 секунд в формате 16:9 размещаются на главном слайдере — ключевом рекламном блоке на главной странице Wildberries, который видит основная часть пользователей как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Это первая возможность для продавцов напрямую использовать видеорекламу в самом заметном месте площадки.

Формат позволяет повысить вовлеченность и узнаваемость, поскольку динамичный видеоконтент эффективнее привлекает внимание покупателей по сравнению со статичными баннерами. Рекламодатели получат детальную статистику по кампании, включая данные о расходах, просмотрах, кликах, охвате, CTR и метрики досматриваемости видео (25%, 50%, 75%, 100%). Видеоролики автоматически адаптируются под разные устройства. Они проходят обязательную регистрацию в ОРД и поддерживают все таргетированные настройки платформы — от геолокации до поведенческих сегментов аудитории.

По результатам тестирования формата в четвертом квартале 2025 г. средний показатель CTR видеобаннеров составил 0,5%. Новый инструмент стал очередным шагом в развитии рекламного кабинета Wildberries и открывает для продавцов дополнительные возможности по привлечению целевой аудитории и усилению коммуникации с покупателями.

«Запуск видеобаннеров — это логичное расширение нашего инструментария и следующий шаг в эволюции рекламных возможностей Wildberries, отвечающий запросу рынка и позволяющий решать более широкий спектр задач бренда. Этот формат органично дополняет существующие инструменты, предоставляя селлерам новые возможности для коммуникации с аудиторией. Мы видим его ценность не только в росте вовлеченности, но и в положительном влиянии на конечные бизнес-показатели», — отметил директор по продукту платформы продвижения RWB Media Вячеслав Никонов.