CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Интернет Интернет-ПО
|

Центр безопасности Max подвел итоги работы за январь 2026

Совместная работа специалистов центра безопасности Max и МВД России в январе 2026 г. привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени при помощи мессенджеров занимались хищениями денежных средств граждан. 17 человек выведены из-под влияния злоумышленников до причинения финансового ущерба. Было спасено более 22 млн руб. граждан. Об этом CNews сообщил представитель Max.

В январе предотвращена передача более 25 тыс. вредоносных APK-файлов, которые в последнее время активно используют злоумышленники в мессенджерах. Центр безопасности заблокировал более 230 тыс. подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 млн вредоносных файлов.

Ранее Max усилил защиту инфраструктуры мессенджера технологией VKey. Решение обеспечивает защищенный доступ через биометрию внутри Max только авторизованным разработчикам с проверенных устройств. VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще