«Университет третьего возраста» научит жителей Татарстана пользоваться национальным мессенджером

«Университет третьего возраста» и Союз пенсионеров при поддержке правительства Татарстана запустили для жителей республики старше 55 лет курс по ознакомлению с Max. Студенты научатся организовывать групповые звонки, настраивать «Безопасный режим» и подписываться на интересующие каналы. Об этом CNews сообщили представители Max.

Занятия стартовали в ИТ-парке имени Башира Рамеева и проходят очно. В перспективе программа будет расширена на другие площадки.

Обучение состоит из шести практических уроков — от установки мессенджера и создания аккаунта до организации видеоконференций и настройки двухфакторной аутентификации.

При желании студенты смогут пройти все уроки повторно — для закрепления навыков. По итогам обучения самые активные участники курса получат фирменные призы.

Заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Булат Габдрахманов: «Цифровая грамотность — важный элемент качества жизни современного человека. Программа «Освой Max» в рамках «Университета третьего возраста» — это еще один шаг к тому, чтобы технологии становились доступными для всех поколений. Мы уверены, что курс поможет жителям республики старше 55 лет уверенно пользоваться современным инструментом коммуникации, а также откроет новые возможности для общения и получения госуслуг онлайн».

В декабре 2025 г. образовательный курс «Освой Max» стал доступен участникам проекта «Московское долголетие» и «Активное долголетие» в Подмосковье. Миллионы пользователей старшего поколения получили возможность изучить основные сценарии применения Max.