CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Университет третьего возраста» научит жителей Татарстана пользоваться национальным мессенджером

«Университет третьего возраста» и Союз пенсионеров при поддержке правительства Татарстана запустили для жителей республики старше 55 лет курс по ознакомлению с Max. Студенты научатся организовывать групповые звонки, настраивать «Безопасный режим» и подписываться на интересующие каналы. Об этом CNews сообщили представители Max.

Занятия стартовали в ИТ-парке имени Башира Рамеева и проходят очно. В перспективе программа будет расширена на другие площадки.

Обучение состоит из шести практических уроков — от установки мессенджера и создания аккаунта до организации видеоконференций и настройки двухфакторной аутентификации.

При желании студенты смогут пройти все уроки повторно — для закрепления навыков. По итогам обучения самые активные участники курса получат фирменные призы.

Заместитель министра цифрового развития Республики Татарстан Булат Габдрахманов: «Цифровая грамотность — важный элемент качества жизни современного человека. Программа «Освой Max» в рамках «Университета третьего возраста» — это еще один шаг к тому, чтобы технологии становились доступными для всех поколений. Мы уверены, что курс поможет жителям республики старше 55 лет уверенно пользоваться современным инструментом коммуникации, а также откроет новые возможности для общения и получения госуслуг онлайн».

В декабре 2025 г. образовательный курс «Освой Max» стал доступен участникам проекта «Московское долголетие» и «Активное долголетие» в Подмосковье. Миллионы пользователей старшего поколения получили возможность изучить основные сценарии применения Max.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евросоюз создает ИТ-платформу для обмена военными данными без участия США

Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Число утечек данных россиян за год выросло на 70%, хотя количество ИТ-инцидентов снизилось

В России впервые аннулировали кредит, оформленный по SMS кибермошенниками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще