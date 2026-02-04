63 тысячи рублей в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 58 — в Хабаровске: желаемый размер МРОТ в мегаполисах

Самые высокие запросы к уровню минимального размера оплаты труда — в двух столицах, Хабаровске, Казани и Владивостоке, самые умеренные — в Кирове, Волгограде и Пензе. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения мегаполисов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 г. установлен на уровне 27,093 тыс. руб. Субъекты Российской Федерации могут установить на своей территории МРОТ выше федерального: в Москве, например, МРОТ в 2026 г. достиг 39,73 тыс. руб., в городе на Неве — 31,25 тыс. руб. Однако представители экономически активного населения мегаполисов считают подобные суммы недостаточными. Топ-3 городов с максимальными ожиданиями к МРОТ возглавляет Москва: жители столицы считают справедливым минимальный размер оплаты труда в размере 63,1 тыс. руб. На втором месте — Санкт-Петербург (59,2 тыс. руб.). На третьей строке — Хабаровск (58,3 тыс. руб.). В первую пятерку вошли Казань и Владивосток (55,8 и 55,5 тыс. руб. соответственно).

Высокий уровень запросов характерен для Махачкалы (54,9 тыс. руб.) и Тюмени (54,7 тыс. руб.). В Краснодаре и Красноярске ожидаемый размер МРОТ достигает по 54,6 тыс. руб. в месяц, в Екатеринбурге — 54,4 тыс. руб., в Набережных Челнах — 54,2 тыс. руб.

Достаточно скромные средние ожидания мы отмечаем в Кирове (48,8 тыс. руб.), Волгограде (49,4 тыс. руб.) и Пензе (49,9 тыс. руб.).

За год запросы к уровню МРОТ больше всего выросли в Нижнем Новгороде (+5,8%), Липецке и Ижевске (+4,6%), а также в Астрахани (+3,8%). В Москве прирост ожиданий составил 2,1%, в Санкт-Петербурге — 1,2%.

Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек. Населенных пунктов: 37. Время проведения: 12 января — 2 февраля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет. Размер выборки: 27,5 тыс. респондентов — по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по одной тыс. респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников