«Авито»: 8 из 10 россиян интересуются здоровыми привычками

Аналитики «Авито» узнали у россиян, как они относятся к здоровым привычкам, внедряют ли их в свою жизнь и пользуются ли гаджетами для отслеживания своих физиологических показателей. Оказалось, что эта тема интересует подавляющее большинство опрошенных, и у каждого пятого есть специальные девайсы для заботы о здоровье. В среднем россияне тратят на них 8 тыс. руб. в год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

8 из 10 россиян интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности. Из них 36% только начинают смотреть в эту сторону, но 25% уже ведут здоровый образ жизни, а 22% — не только следят за питанием и физической активностью, но и используют специальные гаджеты. Чаще это молодежь 18-24 лет (31%).

Мода на велнес-гаджеты

Чаще всего для отслеживания состояния организма используют умные часы (25%), фитнес-браслеты (24%) и умные весы (24%). Зумеры активно используют приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%). Представители старших поколений (45+ лет) в основном пользуются тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами (45-60%).

Большинство использует гаджеты для отслеживания общего уровня активности и сжигаемых калорий (56%), измерения артериального давления (55%), а также пульса и сердечного ритма (46%). Молодежь 18-24 лет чаще смотрит на количество и качество сна (41%), состав тела — процент жира и мышц (37%) и уровень стресса (30%).

Сколько тратят и где покупают

В среднем на гаджеты и приложения для здоровья, долголетия и повышения продуктивности россияне тратят около 8 тыс. руб. в год. 26% укладываются в 5 тыс. руб., 16% — в сумму от пяти до 10 тыс. руб. Еще 10% тратят от 10 до 15 тыс. руб., 8% — от 15 до 30 тыс. руб., а 7% — больше 30 тыс. руб.

Покупают такие девайсы обычно либо на онлайн-площадках (45%), либо в специализированных магазинах (33%). Еще 16% заказывают гаджеты для здоровья на сайтах производителей, а 7% — на платформах объявлений «с рук».

Тренд на ЗОЖ

Больше половины (60%) россиян признаются, что за последние несколько лет стали активнее интересоваться здоровыми привычками. Треть (33%) внедрили некоторые из них в свою жизнь, а 27% стали внимательнее и осознаннее следить за своим здоровьем в целом. А каждый четвертый (24%) ответил, что уже давно придерживается здорового образа жизни.

Среди самых популярных полезных привычек — отказ от алкоголя и курения (45%), а также соблюдение режима сна и отдыха (44%). Еще 38% принимают витамины и БАДы — чаще это женщины (47%). Они же активнее следят за водным балансом (43% против 28% мужчин), питанием (36% против 30%) и чаще проходят чекапы и профилактические медосмотры (21% против 15%). Мужчины же в основном внедряют регулярные физические нагрузки (37% против 32% женщин).