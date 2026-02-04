Более половины россиян следят за рабочими чатами после окончания рабочего дня

Новый опрос, проведенный бизнес-центром Rublevo Business Park*, показал реалии цифрового общения с работой после окончания трудового дня. Каждый шестой офисный сотрудник с графиком до 18-19 часов сообщил, что по рабочим вопросам ему могли позвонить даже в ночное время. Об этом CNews сообщили представители Rublevo Business Park.

Формальное осуждение и ежедневная практика

Более половины респондентов (54,8%) уверены, что требование работодателя оставаться на связи после работы нарушает как личные границы, так и трудовое законодательство. При этом нормой современной профессиональной этики такое положение дел считают лишь 11,9%.

Однако реальное поведение сотрудников отличается от их правовых оценок. Большинство не практикует радикальное отключение от рабочих каналов связи после завершения рабочего дня.

Большинство не отключается

Практика полного «цифрового детокса» – отключения всех рабочих уведомлений после окончания смены – не является массовой. Ей следуют менее 40% опрошенных.

Чаще всего люди выбирают стратегию выборочного внимания: 43% сотрудников оставляют уведомления включенными, но не отвечают на них мгновенно, предварительно оценив степень срочности. В результате 57% работников фактически остаются в зоне досягаемости для рабочих вопросов и после завершения рабочего дня.

Кто виноват в размытии границ?

Мнения о том, кто ответственен за стирание границ между работой и личной жизнью, разделились. Четверть участников опроса винит корпоративную культуру и непосредственное руководство. Примерно столько же считает подобные контакты неизбежной платой за работу в цифровую эпоху. Лишь 16% опрошенных готовы признать, что причина в их личной неорганизованности и неумении отстоять личные границы.

Тактика игнорирования и статус выходных

Почти треть сотрудников заявили, что на несогласованные заранее звонки в нерабочее время они просто не отвечают, перезванивая в установленные рабочие часы.

Границы выходных охраняются несколько строже: 62% респондентов сообщают, что в субботу и воскресенье их редко или никогда не беспокоят по работе. Тем не менее для 7,1% сотрудников выходные не отличаются от будней, а еще треть периодически решает срочные вопросы в нерабочие дни.

Поколенческий миф: зумеры ни при чем

Анализ данных показывает, что поведение в отношении рабочих уведомлений не зависит от возраста. Вопреки стереотипам, представители всех поколений демонстрируют сходные практики: от частичного отключения до выборочного реагирования.

«Любопытно, что опрос не выявил поведенческого раскола между поколениями, – сказал Никита Константинов, коммерческий директор бизнес-центра Rublevo Business Park. – Осторожное отношение к рабочим контактам в нерабочее время и привычка мониторить чаты без немедленного ответа характерны как для “зумеров”, так и для более старших поколений. Это вопрос управления, где технологическая доступность не должна подменять собой культуру уважения к личному времени. Развитие современных бизнес-сред включает в себя формирование именно таких понятных норм».

Исследование показывает, что проблема цифровой доступности после работы остается актуальной для большинства сотрудников. Несмотря на критическое отношение к практике постоянной связи, многие продолжают оставаться в рабочем информационном поле даже после окончания официального рабочего дня.

*Исследование проведено бизнес-центром Rublevo Business Park среди более 2 тыс. работающих россиян с графиком окончания рабочего дня в 18-19 часов. Опрос проводился в период с 19 по 26 декабря 2025 г.