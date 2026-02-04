ИИ-ассистент в SpaceWeb стал лучшим другом веб-разработчика

Каждый четвертый запрос в техподдержке хостинг-провайдера SpaceWeb решает ИИ, ускоряя базовые операции в 20 раз. ИИ-модель стала инструментом, который не только обрабатывает рутинные запросы самостоятельно, но и выступает в роли ассистента для веб-разработчиков, помогая им находить информацию. Об этом CNews сообщили представители «Рунити.

Сегодня 23,5% обращений веб-мастеров и ИT-разработчиков полностью решаются ИИ-ботом без какого-либо участия человека, а в 64% случаев нейросеть помогает сотрудникам SpaceWeb готовить ответы. В компании это позволило снизить среднюю нагрузку на одного специалиста на 9,5% и направить их экспертизу на решение более сложных задач.

В фокусе ИИ находятся типовые вопросы веб-разработчиков, возникающие при запуске и сопровождении сайтов. ИИ-модель помогает с подключением доменов и SSL/TLS-сертификатов, установкой CMS (система управления контентом сайта) вроде WordPress и Joomla, настройкой электронной почты, оплатой услуг, работой в панели управления и многими другими повторяющимися операциями. На такие запросы ИИ в среднем отвечает за 30 секунд, тогда как ранее специалисту техподдержки на это требовалось до 15 минут. Ежемесячно ИИ-бот самостоятельно успешно обрабатывает более 1200 запросов пользователей.

«Мы не рассматриваем ИИ как замену нашим сотрудникам — для нас это прежде всего инструмент повышения качества сервиса. Нейросеть берет на себя типовые и повторяющиеся запросы, где важно быстро дать точный и проверенный ответ, а специалисты получают больше времени для работы со сложными и нестандартными ситуациями. В итоге пользователи быстрее решают базовые вопросы и при этом сохраняют возможность обратиться к живому эксперту там, где это действительно необходимо», — отметила Полина Преснякова, руководитель направления клиентского сервиса SpaceWeb.

Для постоянного улучшения ИИ-ассистента в SpaceWeb был внедрен механизм обратной связи: пользователи могут оценивать ответы ИИ с помощью лайков. Эта информация позволяет нейросети быстрее обучаться и повышать точность рекомендаций по наиболее востребованным сценариям, делая взаимодействие с техподдержкой еще более эффективным. Впервые тестировать ИИ во внутренних процессах хостинг-провайдер начал в 2024 г., присоединившись к Кодексу этики искусственного интеллекта, а внедрил нейросеть в техподдержку в октябре 2025 г.