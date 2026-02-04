CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Интернет разогнали на юге Якутии

Пользоваться мобильным интернетом в Олекминском и Нерюнгринском районах Якутии стало еще комфортнее абонентам «МегаФона». Специалисты оператора модернизировали более 10 объектов телеком-инфраструктуры, увеличили скорости интернета и сделали LTE‑сигнал более стабильным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работу базовых станций улучшили в Олёкминске, Нерюнгри, а также в поселках Чульмане, Беркаките, Серебряном Боре и селе Иенгра Нерюнгринского района. Суммарно на затронутых территориях проживают свыше 70 тыс. человек.

Техническая служба перевела частоты предыдущего поколения в современный стандарт. Также был активирован дополнительный высокочастотный диапазон 4G, которой влияет на скорости интернета и емкость сети – другими словами большее количество устройств теперь могут одновременно выходить в интернет и при этом быстро прогружать данные. На некоторых станциях работы позволили усилить сигнал и расширить покрытие LTE.

«По итогам прошлого года интернет-трафик в республике увеличился на 10%, а объем голосовых звонков почти на 50%. Для того чтобы обеспечить высокое качество услуг при таком стремительном росте трафика и снизить нагрузку на сеть, мы регулярно проводим модернизацию оборудования. Значительная часть работ прошла в поселениях южных районов, абонентам стало комфортнее смотреть видео на телефоне, общаться в мессенджерах, пользоваться онлайн-банкингом, оформлять заказы в интернете, получать дистанционно консультации у врачей», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

