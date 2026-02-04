CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» подготовил цифровую основу для тысяч новоселов Перми

«МегаФон» обеспечил новые возможности для жителей микрорайона Данилиха в Перми — теперь тысячи новоселов смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с в домах и на прилегающей территории. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование, способное выдерживать растущую нагрузку на сеть в этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Микрорайон Данилиха активно застраивается: здесь расположены как уже сданные крупные жилые комплексы, так и строящиеся объекты. Предполагается, что в ближайшие годы население района увеличится на несколько тысяч человек.

Специалисты «МегаФона» спрогнозировали нагрузку, выбрали оптимальное место размещения и техническое решение, чтобы обеспечить качественную связь в условиях меняющегося городского ландшафта. Благодаря использованию нескольких частотных диапазонов покрытие будет равномерным внутри зданий, во дворах и на прилегающих территориях, а высокая скорость передачи данных позволит жителям комфортно пользоваться интернетом не только в квартирах, но и во время прогулок или занятий спортом.

«В микрорайоне Данилиха формируется новое комфортное пространство для жизни, и наша задача — обеспечить его цифровой инфраструктурой на опережение. Установленное оборудование готово к растущей нагрузке, ведь мы понимаем, что в период обустройства на новом месте мобильный интернет жизненно необходим. Взрослым — для решения бытовых вопросов и дистанционной работы, детям — для получения дополнительных знаний на образовательных онлайн-платформах. Кроме того, растет и число “умных” домашних устройств, которым нужен мобильный интернет», — отмечает директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Работы в микрорайоне Данилиха стали частью масштабной программы «МегаФона» по развитию сети в Пермском крае. В 2025 г. оператор запустил и модернизировал более 180 объектов связи в регионе, включая сельские населенные пункты и пригородные территории.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще