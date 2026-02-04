«МегаФон» подготовил цифровую основу для тысяч новоселов Перми

«МегаФон» обеспечил новые возможности для жителей микрорайона Данилиха в Перми — теперь тысячи новоселов смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с в домах и на прилегающей территории. Инженеры «МегаФона» установили здесь новое телеком-оборудование, способное выдерживать растущую нагрузку на сеть в этой части города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Микрорайон Данилиха активно застраивается: здесь расположены как уже сданные крупные жилые комплексы, так и строящиеся объекты. Предполагается, что в ближайшие годы население района увеличится на несколько тысяч человек.

Специалисты «МегаФона» спрогнозировали нагрузку, выбрали оптимальное место размещения и техническое решение, чтобы обеспечить качественную связь в условиях меняющегося городского ландшафта. Благодаря использованию нескольких частотных диапазонов покрытие будет равномерным внутри зданий, во дворах и на прилегающих территориях, а высокая скорость передачи данных позволит жителям комфортно пользоваться интернетом не только в квартирах, но и во время прогулок или занятий спортом.

«В микрорайоне Данилиха формируется новое комфортное пространство для жизни, и наша задача — обеспечить его цифровой инфраструктурой на опережение. Установленное оборудование готово к растущей нагрузке, ведь мы понимаем, что в период обустройства на новом месте мобильный интернет жизненно необходим. Взрослым — для решения бытовых вопросов и дистанционной работы, детям — для получения дополнительных знаний на образовательных онлайн-платформах. Кроме того, растет и число “умных” домашних устройств, которым нужен мобильный интернет», — отмечает директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Работы в микрорайоне Данилиха стали частью масштабной программы «МегаФона» по развитию сети в Пермском крае. В 2025 г. оператор запустил и модернизировал более 180 объектов связи в регионе, включая сельские населенные пункты и пригородные территории.