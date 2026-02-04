CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Линк» переводит субтитры на 18 иностранных языков

На платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» появились автоматические субтитры, а также возможность перевода субтитров на 18 иностранных языков в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Искусственный интеллект преобразует речь спикеров в текст в режиме реального времени и отображает ее в нижней части окна онлайн-мероприятия. Пользователи могут самостоятельно выбрать язык субтитров: если он не совпадает с языком, который использует спикер, перевод запускается автоматически.

Функция полезна для проведения онлайн-встреч с иноязычными участниками и международных онлайн-конференций без синхронных переводчиков, а также для обучения иностранных студентов.

Опция доступна корпоративным пользователям «МТС Линк» по запросу к менеджеру или в техническую поддержку.

Ранее, в III квартале 2025 г., в «МТС Линк» появились субтитры на русском языке. Их основная задача — сделать деловое общение и обучение доступнее для тех, кому сложно воспринимать речь на слух, в том числе для слабослышащих сотрудников. Теперь это преимущество получили и пользователи, которые проводят встречи на иностранных языках.

«Искусственный интеллект сегодня открывает огромные возможности для автоматизации. Мы стремимся предлагать клиентам те из них, которые могут реально влиять на эффективность рабочих процессов. Так, ИИ-помощник и саммаризация встреч снижают нагрузку на административный персонал и секретарей. А потоковый перевод стирает языковой барьер и позволяет проводить рабочие совещания, конференции и обучение без участия переводчиков. Уверен, что многие наши клиенты, которые занимаются международным бизнесом, по достоинству оценят новую функцию. А некоторые компании получат новый стимул для выхода на зарубежные рынки», — отметил руководитель отдела машинного обучения «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

