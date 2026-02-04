Расширен «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета

Перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов. Об этом CNews сообщил представитель Минцифры.

В очередную волну расширения перечня внесены: банки ВТБ и ПСБ; службы доставки «Сдэк», «Купер» и «Самокат»; СМИ: медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсант» и «Парламентская газета», дистрибьютор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ»; ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков; Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»; операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»; онлайн-кассы «Эвотор»; мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса; компания «Росагролизинг»; магазин «Детский мир»; сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг»; маркетплейс «Мегамаркет»; ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ.

В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.