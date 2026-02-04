Сервисы «Контура» вошли в «белый список» Минцифры России для работы при ограничениях интернета

Сервисы экосистемы для бизнеса «Контур» включили в перечень российских интернет-ресурсов, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности. В «белый список» вошли ключевые сервисы, обеспечивающие цифровизацию и непрерывность бизнес-процессов для компаний и предпринимателей по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В числе сервисов, попавших в список, решение для электронного документооборота «Контур.Диадок» с сервисом «Логистика», сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы «Контур.Экстерн». Кроме того, доступны в периоды ограничений интернета стали площадка для проверки контрагентов «Контур.Фокус», сервис для видеоконференций «Контур.Толк» и система для управления отелями, гостиницами, санаториями и медучреждениями «Контур.Отель».

В «белый список» входят социально значимые сервисы России в сферах здравоохранения, образования, госуслуг, общественного транспорта и других. Перечень формируется на основе предложений органов власти по согласованию с уполномоченными ведомствами.

«Михаил Сродных», генеральный директор «СКБ Контур»: «Включение ключевых сервисов нашей экосистемы в перечень ресурсов, работающих в особых условиях, — это, прежде всего, гарантия стабильности для миллионов пользователей по всей стране. Бизнес получает уверенность в том, что критически важные операции — электронный документооборот, онлайн-встречи, сдача отчетности — будут выполняться бесперебойно».

Включение сервисов «Контура» в перечень Минцифры обеспечит бизнесу стабильный доступ к инструментам, необходимым для ежедневной работы, что особенно важно для поддержания непрерывности всех рабочих бизнес-процессов и коммуникаций.