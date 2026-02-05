CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Для жителей Губкинского запустили 4G на скорости 80 Мбит/с

«МегаФон» расширил инфраструктуру связи для жителей Губкинского на Ямале. Благодаря запущенной базовой станции цифровые сервисы для жителей 16-го микрорайона стали примерно на 15% быстрее. Модернизация стала ответом на растущий трафик – только с начала года жители прокачали объем, которого хватило бы на отправку свыше 70 млн фото из «Сказочного сквера». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне действия нового оборудования находятся не только жилые дома, но и гостиницы, административные здания, магазины. Теперь жители и гости города могут оперативно связаться с близкими, воспользоваться цифровыми услугами, оплатить свои покупки онлайн или дистанционно решить рабочие вопросы.

Новая базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах, обеспечивая широкую площадь покрытия и стабильную связь даже в период пиковых нагрузок. После запуска оборудования максимальная скорость мобильного интернета в зоне распространения сигнала может достигать 80 Мбит/с.

Губкинский — сравнительно молодой населенный пункт, получивший статус города в 1996 г. Он возник в связи с промышленным освоением самых северных в Западной Сибири нефтегазовых месторождений. Сейчас Губкинский — город с активно развивающейся социальной инфраструктурой: образовательными, медицинскими, спортивным учреждениями, а также застраивающимся жилым сектором.

«Ямальцы планомерно наращивают объем передачи мобильных данных, и расширение телеком-инфраструктуры имеет важное значение для развития региона. Как подтверждают обезличенные данные, только с начала года жители Губкинского прокачали трафик, сопоставимый с отправкой примерно 74 млн фото. Расширение сети LTE позволяет им проходить дистанционное обучение, выполнять рабочие задачи, оснащать свои дома умными устройствами или связываться с родственниками, которые находятся далеко от них», — сказал директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще