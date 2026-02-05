CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон»: хабаровчане на 47% активнее ищут авиабилеты по сравнению с 2025 годом

Жители Хабаровского края в январе 2026 г. активно искали билеты для путешествий. Интерес к предложениям перевозчиков и поиском оптимальной логистики для рабочих поездок и летних путешествий как внутри страны, так и за рубежом привел к резкому всплеску трафика на тематические сайты. Относительно января 2025 г. хабаровчане увеличили передачу данных на 47%. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона» после изучения обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Хабаровском крае лидерами роста интереса пользователей стали билетные агрегаторы и региональные авиакомпании Сибири и Дальнего Востока. Особенно заметна динамика на aviasales.ru — трафик вырос в 12 раз относительно января 2025 г. Значительный прирост показали также trip.com (+220%), iraero.ru (+630%) и yakutia.aero (+18%). При этом около половины всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего отечественного авиаперевозчика, хотя его объем в текущем году на четверть ниже прошлогоднего показателя в регионе.

Среди жителей Дальнего Востока хабаровчане продемонстрировали самую высокую активность: их запросы в Сети выросли почти на 50% год к году. На втором месте — Забайкальский край (+19%), на третьем — Приморье (+2%). Примечательно, что наиболее активны пользователи в середине рабочей недели: на среду приходится 20% всего тематического мобильного трафика. Минимальный интерес к поиску билетов наблюдается в воскресенье и понедельник.

Изменение цифровых привычек пользователей приводят к росту нагрузки на сеть и становятся драйвером модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске и регионе. Инженеры оператора своевременно обновляют оборудование, чтобы обеспечивать стабильное качество связи при увеличении трафика. В январе 2026 г. специалисты «МегаФона» завершили рефарминг в четырех районах краевой столицы: были включены дополнительные LTE-слои, а часть частот третьего поколения переведена в современный 4G-стандарт. Это позволяет обеспечивать стабильную высокоскоростную передачу данных даже при пиковых нагрузках. Надежная работа мобильного интернета особенно критична для комфортного использования мобильных сервисов бронирования в режиме реального времени.

«Современные цифровые привычки хабаровчан требуют надежной и быстрой связи. Когда тысячи людей одновременно сравнивают цены на билеты, проверяют расписание рейсов и оформляют покупки через мобильные приложения, сеть должна выдерживать многократный рост нагрузки без потери качества. Рефарминг в Хабаровске — часть нашей стратегии обеспечить жителям региона бесперебойный доступ к цифровым сервисам в любой точке города», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

