CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Якутии

МТС объявляет о запуске нового ИИ-ассистента в тарифе РИИЛ для молодежи. Пользователи смогут рассказать новому ИИ-ассистенту о проблемах и тревогах, попросить практический совет по улучшению эмоционального состояния, а также узнать больше об интересующих темах в области психологии. Для абонентов тарифа консультации с новым ИИ-ассистентом бесплатные и безлимитные. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог с уточняющими вопросами. Например, при жалобе на неудовлетворенность работой на старте карьеры он выяснит ключевые причины, подтвердит понимание проблемы и предложит шаги для ее решения – составит список интересующих компаний, проанализирует и предложит актуальные и подходящие вакансии.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, по которым ИИ-ассистент ментальной поддержки посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. Функция «Очистить диалог» удаляет историю сообщений: ассистент забывает старую переписку и начинает общение с чистого листа.

«Молодое поколение Якутии живет в цифровом мире, выбирая современные форматы для общения и познания себя. Чтобы помочь молодежи лучше понимать свои эмоции и мысли, мы внедрили в тариф РИИЛ ИИ-ассистента, который может стать мгновенным, бесплатным и безопасным инструментом «первой помощи» для эмоционального состояния, при этом доступным прямо в телефоне», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще