В маркетплейсе VK Cloud появилась платформа Xsquare для быстрой разработки бизнес-приложений

VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud платформу Xsquare — решение российской компании «Хи-Квадрат» для создания приложений и сложных бизнес-систем. Платформа подходит компаниям, которым нужно быстро автоматизировать бизнес-процессы и наладить централизованное управление данными.

Главная особенность облачного размещения — мгновенный старт. Чтобы запустить платформу, достаточно выбрать ее в маркетплейсе VK Cloud и настроить параметры виртуальной машины. Через несколько минут система готова к работе. Не нужно устанавливать программное обеспечение на собственные серверы, настраивать базы данных или привлекать технических специалистов для развертывания инфраструктуры.

Xsquare позволяет решать задачи автоматизации: от создания учетных систем и CRM до разработки серверной части мобильных приложений и систем управления заявками. Решение подходит компаниям, которые хранят критичные бизнес-данные в электронных таблицах или устаревших базах данных — платформа позволяет быстро перенести их в современное приложение с удобным интерфейсом. Xsquare также упрощает миграцию с зарубежных решений, в том числе SAP или Oracle, на отечественные альтернативы.

Для работы с платформой достаточно начальных знаний реляционных баз данных. Все интерфейсы создаются визуально в конструкторе, а для работы с данными используются стандартные SQL-запросы. Xsquare работает на базе PostgreSQL, написана на языках C++ и Go и потребляет меньше вычислительных ресурсов по сравнению с традиционными корпоративными системами. При росте нагрузки можно увеличить мощности или создать несколько экземпляров приложения для распределения запросов. Все данные размещаются в дата-центрах VK Cloud на территории России.

«По оценкам аналитиков, рынок low-code в России вырос на 30% и продолжает расти. Уход западных вендоров ускорил переход на отечественные платформы: бизнесу нужны инструменты, которые можно быстро развернуть и безопасно масштабировать внутри страны. Xsquare в маркетплейсе VK Cloud — это готовый ответ на этот запрос: российская платформа, размещение в российских дата-центрах, запуск без капитальных затрат», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Раньше запуск собственного корпоративного приложения означал многомесячную подготовку инфраструктуры и инвестиции в миллионы рублей. Сегодня любая компания может получить доступ к профессиональному инструменту разработки за несколько тысяч рублей в месяц», — отметил технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.