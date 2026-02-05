CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Оренбуржье ускорили интернет орским садоводам

К началу 2026 г. «МегаФон» расширил инфраструктуру связи в частном секторе Орска. Новые скорости мобильного интернета позволяют любителям загородной жизни эффективнее проводить время — узнавать советы по уходу за растениями, делиться природными видами в соцсетях и отдыхать за просмотром видео. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы обеспечить надежное интернет-соединение и скорость передачи данных до 100 Мбит/с, оператор запустил дополнительное телеком-оборудование в пригороде второго по численности города Оренбургской области. Новое покрытие охватило улицы Подольскую, Сельскую, Вяземскую, Братскую, Рудную, Каслинскую, Просвещения, Первый переулок Матросова и Домбаровского шоссе.

Ориентируясь на ландшафт и застройку, технические специалисты «МегаФона» установили здесь телеком-оборудование, работающее в среднем и высоком диапазоне частот. Такое решение дает уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания абонентов. Теперь жители и гости загородного сектора могут за секунды скачать необходимое приложение, видео или фото.

«Тенденция на жизнь в собственном доме становится все сильнее. Соответственно, растет и трафик на пригородных улицах крупных городов. Только за месяц в локациях с новым оборудованием наши абоненты суммарно прокачали более 28 Тбайт — объем 20 тыс. фильмов в разрешении для смартфона. Мы следим за нагрузкой и системно усиливаем покрытие и емкость сети», — отметил руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

YouTube официально включил бесплатный автоматический дубляж на русский язык

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Россияне смогут ходить на сайты СДЭК, «Детский мир» и «Бургер Кинг» при отключениях мобильного интернета

Из российских компаний утекло через ИИ-сервисы в 30 раз больше данных, чем в прошлом году

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще