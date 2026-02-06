Cloud.ru открыл возможность тестирования OpenClaw в облаке

Cloud.ru приступил к открытому тестированию open source-решения OpenClaw. Принять участие в тестировании может любой пользователь. Развернуть OpenClaw можно через маркетплейс Cloud.ru полностью бесплатно. Необходимая инфраструктура для работы будет создана автоматически. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Также команда Cloud.ru подготовила подробную инструкцию для безопасного старта работы с инструментом. По результатам тестирования и обратной связи пользователей будет приниматься решение о его дальнейшем развитии как сервиса, в том числе интеграции с инструментами цифровой среды AI Factory.

OpenClaw — это open source-решение, которое можно развернуть на облачном сервере под задачи DevOps-команд, системных администраторов и технических специалистов. В отличие от обычных чат-ботов, OpenClaw может самостоятельно запускать команды, например, работать с файлами и внешними сервисами, обрабатывать данные и отправлять сообщения. С OpenClaw можно взаимодействовать через популярные мессенджеры.

«В Cloud.ru уже реализована среда полного цикла разработки и внедрения AI-решений, в том числе для запуска AI-агентов. При этом мы даем возможность нашим пользователям одними из первых тестировать новые популярные инструменты. Сейчас OpenClaw в фокусе внимания у разработчиков по всему миру. Мы предлагаем комьюнити вместе объективно оценить потенциал и возможные риски использования инструмента. Так мы сможем уже в ближайшее время принять решение о его дальнейшем развитии и интеграции с сервисами цифровой среды AI Factory», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

«Мы реализовали возможность бесплатного, быстрого и безопасного теста AI-функций OpenClaw. Образ собран, протестирован и работает в облачной инфраструктуре Cloud.ru. В течение февраля наша команда будет обновлять инструкции по безопасности и расширять описания сценариев применения, поэтому нам очень важна обратная связь IT-комьюнити», — сказал руководитель направления AI Cloud.ru Дмитрий Юдин.

Для участия в тесте необходимо зарегистрироваться на Cloud.ru и развернуть решение через маркетплейс на бесплатной виртуальной машине.