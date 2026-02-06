CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Кион Строки»: чтение книг по саморазвитию в январе выросло на 21%

Книжный сервис «Кион Строки» проанализировал, влияет ли начало года на потребительский спрос, и выявил закономерную тенденцию. Январь подталкивает пользователей «стать лучшей версией себя» и повышает интерес к книгам по саморазвитию и психологии: пользователи провели за чтением на 21-26% больше времени, чем в декабре.

Согласно данным сервиса «Кион Строки», начало года стабильно повышает спрос на нон-фикшн. Если говорить о книгах по саморазвитию, то в январе 2026 г. пользователи провели за чтением на 21% больше, чем в декабре 2025 г., что хорошо иллюстрирует эффект «новогоднего перезапуска».

Чаще всего книги по саморазвитию читают среди недели в промежутке с 12:00 до 15:00 — наиболее продуктивное время для работы над собой. Среди наиболее популярных книг по саморазвитию в 2026 г. можно выделить: «Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо», «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», «Инструкция к себе», «Магия утра» и «Игры, в которые играют люди». Это устойчивый набор бестселлеров, который из года в год подтверждает спрос на понятные, прикладные и в то же время философские модели саморазвития.

Похожая динамика наблюдается и в сегменте психологии. В январе 2026 г. пользователи провели за чтением психологической литературы на 26% больше, чем в декабре 2025 г. Таким образом, интерес к мотивирующей на перемены литературе действительно увеличивается в январе.

Пик чтения книг по психологии приходится на вторник, так же с 12:00 до 15:00. В топ книг по психологии в 2026 г. вошли: «Думай и богатей», «Инструкция к себе», «Игры, в которые играют люди», «Вижу вас насквозь. Как “читать” людей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». Названия указывают на то, что читателей по-прежнему волнуют темы личной эффективности, коммуникации и эмоциональной устойчивости.

Январь остается месяцем надежд, планов и интенций — и именно в этот период книги становятся инструментом для переосмысления и нового старта. Даже при колебаниях год к году интерес к саморазвитию и психологии сохраняет устойчивое ядро: пользователи сервиса «Кион Строки» продолжают искать ответы, инструкции и поддержку в книгах.

